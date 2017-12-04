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Михаил Ковалев о рейтинге Doing Business: «После принятия этого закона, мы обойдём и Голландию, и Италию, и будем где-то на 25-ом месте»

04 декабря 2017 16:13
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Новости Беларуси. Мнение об эффекте, который должен произвести декрет №7, эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Михаил Ковалев, доктор наук, профессор, декан экономического факультета БГУ:
Сегодня в малом и среднем бизнесе работает более миллиона человек. Это – каждый четвёртый в Беларуси. Это и при тех, предыдущих, как говорят, вроде, не очень хороших условиях. 10 лет назад мы были на 129-ом месте по Doing Business Всемирного банка.

Даже до принятия этого закона мы поднялись на сотню мест в мире.

Я думаю, что после принятия этого закона, мы обойдём и Голландию, и Италию, и будем где-то на 25-ом месте.

Бизнес в Беларуси: «Что происходит»

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Михаил Ковалев

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