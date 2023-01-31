По-африкански жарко и по-белорусски продуктивно. Как прошла встреча лидеров Беларуси и Зимбабве 31 января?

Африканское турне – это множество инвестиционных и кооперационных проектов с Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко, весь мир понял, что без Африки развиваться не получится. Президента Беларуси встречали как дорогого гостя. 4 тысячи портретов украсили улицы Зимбабве, к этой встрече действительно готовились. И она прошла по-африкански жарко и по-белорусски продуктивно. Мы уже сделали немало дружественных шагов: это и поддержка агропромышленного комплекса Зимбабве, и личные подарки, которые точно пригодятся в хозяйстве. Хронология насыщенного дня – в репортаже Евгения Пустового.

«Акр национальных героев» – место памяти и мемориал силы. Почтение тех, с кого начиналась история современного Зимбабве. Именно с посещения этой знаковой локации и начался основной день государственного визита нашего президента.

Нынешний президент Зимбабве рожден борьбой за освобождение. Почитание национальных героев – это так похоже на Беларусь. Именно с этого и начинается геополитическое уважение. Церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата – это и знак уважения официального Минска, и символ доверия к Беларуси. Деньгами в Зимбабве не сорят. Но монумент впечатляющий. Выбрали одну из самых больших вершин в окрестностях столицы. Александр Лукашенко возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе вблизи Хараре.

А вот вершины экономического развития только предстоит осилить. Поэтому здесь расстилают ковровые дорожки перед теми, кто не только имеет деньги, но и, главное, знания. И готовы не выкупать эти земли, а инвестировать в них свои технологии. Обещают теплый прием и приятный бизнес-климат. Не как на улице.

– Сегодня немножко прохладнее, чем вчера.

– Да, немножко.

Встреча президентов один на один, как правило, всегда проходит без прессы. Несколько минут на протокольную съемку. В Зимбабве с аутентикой наша делегация столкнулась не только вчера, 30 января, в аэропорту – барабаны и танцы, но и сегодня. Официально-деловая встреча украшена гирляндами. Министры, бизнес-круги и никакой прессы.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Именно здесь проходит основной день переговоров, но по обилию белого цвета, внедорожников и викторианского стиля журналисты резиденцию президента Зимбабве сравнивают с Белым домом. Вот она, даже лужайка. И лишь пальмы выдают, что это Африка.

Президенты дали пресс-конференцию. Глава Зимбабве сказал много добрых слов и подчеркнул – вы все видели сами вчера в аэропорту. Так встречают только друзей. Наш президент о конкретных плюсах визита. Лукашенко в Зимбабве: «Мы открыли посольство в вашей прекрасной стране. Ожидаем такого же шага». Читать здесь. Кстати, с открытием посольства белорусские товары могут развернуться на полную мощь. А Зимбабве – стать хабом белорусской техники и технологий в Африке.

Дмитрий Сакун, временный поверенный в делах Беларуси в Зимбабве:

Необходимо личное присутствие. Только личное присутствие, потому что люди, когда тебя не видят, они тебя не воспринимают. Очень яркий пример – когда мы были в ЮАР в посольстве и пытались налаживать какие-то и политические двусторонние связи, и деловые связи с Зимбабве, будучи за тысячи километров от столицы Хараре, у нас ничего не получалось. Было все очень медленно, все было очень как-то так затянуто, вязко. Не было никакой ясности. Как только мы сюда приехали, я лично за первый месяц провел 30 встреч (подробнее).

Еще жива память о колониальном прошлом. Поэтому здесь оценивают партнеров по отношению. Торговцы товарами не котируются, да и звучит в Африке как-то не толерантно. Здесь ждут тех, кто придет с технологиями и еще поможет ими овладеть. Лукашенко: «Мы приветствуем вхождение зимбабвийского капитала в капитал наших предприятий». Читайте здесь .

Дипотношениям – 30 лет. Подписано и реализуется восемь соглашений. Сегодня в торжественной обстановке подписано еще восемь. Минск и Хараре стали городами-побратимами. О чем договорились в Зимбабве, рассказал Владимир Кухарев.

Соглашения о взаимопонимании между наши образовательными ведомствами, о поощрении инвестиций, избежании двойного налогообложения – все это фундамент для сотрудничества. Хотя уже и мосты выстроены. Сельскохозяйственная, лесозаготовительная, пожарная техника и строительное оборудование для хранилищ. Менялись представители только зимбабвийской стороны. А трейдер один и тот же. Меморандум, соглашение, новые контракты подписаны 31 января. Местным – рабочие места и обучение, нам – экспорт техники. Рассказываем о сотрудничестве Беларуси и Зимбабве.

Этот первый визит Александра Лукашенко в Зимбабве дважды переносили из-за ковидных ограничений. А вот Мнангагве уже дважды был в Беларуси, еще будучи вице-президентом. И в 2019 году в нынешнем статусе. Поэтому резонный вопрос от нашей телекомпании: что больше всего удивило? Перечисление заняло минут семь, а конец интервью получился очень колоритным. Мнангагва: «Зимбабве готово дружить со всеми странами, но не по такому принципу, когда один наездник, другой – лошадь». Читайте здесь .

Похоже, Африка сбрасывает со своих плеч наездника. В истории этих земель был изобильный период. От золотого города Большой Зимбабве остались лишь руины. Сейчас страна отстраивается. Но неоколониалисты вновь берутся за старое. «Вас будут наклонять, вас будут ставить на колени». Лукашенко рассказал, чего стоит опасаться народу Зимбабве.

Сегодня решено: создается совместная группа по сельскому хозяйству. Белорусы готовы к совместным предприятиям и переработке зимбабвийского сырья у себя на родине. Мы готовы даже к бартерному сотрудничеству. «На них мне очень комфортно работать». Зимбабвийские комбайнеры оценили белорусскую технику.

Мировые бренды из Африки уходить не собираются. Белорусы дорогу проторивают словно бизоны – вниманием, сервисом, обучением. Кстати, «Бизон» – это название нашего сервисного центра. Слишком американизировано.