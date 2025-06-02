Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к домашним товарищеским матчам

Под руководством главного тренера Карлоса Алоса – 23 игрока. Немного откладывается дебют за команду у Евгения Малашевича – у него травма. Но в целом, отметил испанский специалист, все, кого он планировал видеть в главной дружине страны, в строю и с оптимизмом погрузились в тренировочный процесс.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Мы очень рады начать сбор на своей базе, у себя дома. Рады, что нам предстоит два товарищеских матча в Беларуси. Команда в хорошем настроении. Готовимся. Нужно в первую очередь отталкиваться от тренировочного процесса. Я рад, что мы будем работать на одном месте без переездов и перелетов. Именно тренировки дадут ответ, кто будет играть больше, а кто – меньше. Составы вам сейчас не назову. Надо собрать информацию и потом принимать решение. Результат важен. Да, это товарищеские матчи, но я всегда говорю, что нам важно побеждать в каждой встрече. Тем более это последняя возможность проверить команду перед стартом мировой квалификации, которая начнется осенью.