Самая грязная предвыборная кампания – чем запомнились выборы в Польше и к чему приведёт победа Навроцкого

Самая грязная и скандальная избирательная кампания в истории современной Польши завершилась неожиданной победой оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого. Несмотря на шквал обвинений и черный пиар, он вырвался вперед, оставив далеко позади своего соперника – мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Навроцкий – 42-летний ярый евроскептик, противник поддержки Украины и ее членства в НАТО. Он обещает остановить поток нелегальной миграции и укрепить союз с США. При этом, несмотря на резкую критику премьера Дональда Туска, Навроцкий не собирается менять «оборонный» курс: военные расходы и численность армии планируется увеличить до 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Туск просто хочет править всей нашей страной, он думает, что может сделать все: «миграционный пакт», «Зеленую сделку». Мы видели, что Рафал Тшасковский сделал с Варшавой, если бы он победил, это было бы ужасное время для Польши. Но сейчас мы верим, что именно Кароль Навроцкий изменит ситуацию. Однако победа Навроцкого омрачена многочисленными скандалами. Его обвиняли в связях с криминалом и употреблении наркотиков. Помимо этого в день выборов было зафиксировано около сотни нарушений: от незаконной агитации до неправильно опечатанных урн. Сама предвыборная кампания оказалась настолько скандальной, что о ней услышали и за океаном. Так, в США указали на двойные стандарты ЕС в отношении выборов в Польше.

Брайан Маст, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США:

Американские законодатели обращаются к Урсуле фон дер Ляйен и выражают глубокую тревогу в связи с сообщениями о событиях в Польше, которые могут подорвать целостность ее демократических процессов. Обеспечение честных выборов в Польше стало невозможным ввиду односторонней поддержки местными властями кандидата в президенты страны от правящей партии «Гражданская коалиция» – мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Эксперты считают, что главной движущей силой голосования стала усталость поляков от правительства премьер-министра Дональда Туска. Товары повально дорожают, а цены на энергоносители – и вовсе одни из самых высоких в Европе, провал реформ в здравоохранении и законодательстве – все это подорвало доверие к власти. А страх перед вовлечением Польши в украинский конфликт усилил раскол общества. Так, встреча Туска с европейскими лидерами и Зеленским, в ходе которой обсуждался ввод польских войск в Украину, вызвала волну недовольства. На этом фоне победивший Навроцкий занял жесткую антивоенную позицию, за что его обвинили в пророссийской пропаганде.