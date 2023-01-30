«Западных политиков Африка так не встречает». Лукашенко приехал в Зимбабве

Национальный колорит, рота почетного караула и залпы из салютных установок. Так празднично 30 января принимали белорусского лидера на африканской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности у Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Африка готовится к цивилизационному взлету. Этот регион перспективный как по огромному рынку, спросу на товары, услуги, то, что может предложить Беларусь, так и по сырью, которое прямо под ногами, особенно здесь, в южном регионе континента. Поэтому тут всегда с радостью красные ковровые дороги для тех, кто готов инвестировать в этот регион. Сейчас готовятся к встрече нашего президента. Готовятся с размахом. С африканской экзотикой. Не стесняясь выражать свои эмоции.

Вот такая картинка у воздушной гавани страны. Портреты белорусского лидера – по всей столице. 4 000 экземпляров. К этому визиту здесь подошли со всем прилежанием. Все-таки он государственный. А это самый высокий протокольный уровень зарубежной поездки. Здесь, в аэропорту, не только многочисленные правительственные делегации, но и сторонники действующего президента. Это такой у них политических колорит, тем более в преддверии президентских выборов.

Впрочем, с не меньшими эмоциями жители Зимбабве готовы говорить о Лукашенко, Беларуси, тракторах.

У нас есть много чего из Беларуси, много видов техники. Мы друзья с белорусами.

Но всех покорил именно этот вокально-инструментальный ансамбль народной культуры. Не удержались даже самые серьезные представители нашей делегации. Фотографируются.

У руководителя концерна «Беллегпром» неудержимое желание облачить их в наш аутентичный белорусский материал.

Татьяна Лугина, председатель «Беллегпрома»:

Я тоже обратила внимание, что вроде бы и жарко, тем не менее вязаная одежда. Надо им предложить льняную.

Встречать Александра Лукашенко приехал Президент Зимбабве за полчаса до прилета белорусского борта № 1. Высший показатель почести для гостя – цветочный венок.

Добро пожаловать.

Сегодня здесь много аутентики. Западных политиков Африка так не встречает. С главой Зимбабве гвардия чиновников и почетная гвардия местной армии. Редко когда здесь звучит салют. Сегодня такой день. Дан 21 залп. В Зимбабве сегодня праздник.

Осмотр строя. Военные в Зимбабве – люди уважаемые. Недра страны богаты самыми разнообразными полезными ископаемыми: платина, золото, никель, медь, редкие металлы и драгоценные камни. Но до 80-х годов прошлого века эти ископаемые не принадлежали ни местным властям, ни местным жителям. Свою независимость от колониальной экспансии здесь добыли с оружием в руках. Но элементы неоколониализма пока не изжиты. Страну пытаются держать в кильватере определенных ценностей и подходов. Хотя у них здесь свои, очень аутентичные.