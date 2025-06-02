Вплоть до проблем с законом – как уберечь детей от опасности во время каникул
Наступили школьные каникулы. Самый долгожданный период у детей и родителей. Как сделать летний отдых разнообразным, познавательным и запоминающимся? Какие активности подготовили летние лагеря, какие кружки можно посетить летом в центрах дополнительного образования? Какие варианты предоставлены для желающих поработать в трудовых отрядах?
Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Лето – повышенное внимание к тому, чем занимаются дети во время школьных каникул в частности. Какие их могут подстерегать опасности?
Дмитрий Мелешко, заместитель начальника управления по охране правопорядка и профилактике ГУВД Мингорисполкома:
На самом деле опасности могут быть самые различные. Это от причинения вреда здоровью, причем по собственной невнимательности либо шалости. Вплоть до проблем с законом. Это как популярно в настоящей молодежной среде – съемка различных коротких видеороликов. Для того, чтобы как-то выделиться среди своих сверстников. Так и возможность какого-то дополнительного заработка, чтобы опять же выделиться перед своими сверстниками и быть самостоятельными, независимыми среди родителей.
Екатерина Забенько:
Дмитрий Юрьевич, давайте мы, наверное, как-то все-таки предостережем молодых людей в преддверии каникул, чтобы каждый раз они задумывались над тем, чтобы они ни делали. Даже если это что-то безобидное потом попадает в интернет. У этого могут быть очень серьезные и плачевные последствия. Мы практически каждый день видим подобные примеры по всему миру с экранов телевизоров и из того же интернета, который так любят дети.
Дмитрий Мелешко:
Дети чаще всего не задумываются, что же будет потом. После того, как они сняли видеоролик либо сделали необдуманный шаг. А последствия наступают. Минская милиция в частности постоянно мониторит сеть Интернет. Выявляет различные ролики, которые граничат с совершениями подростками либо преступлений, либо правонарушений. На каждый из них мы оперативно реагируем. 99,9 % подростков устанавливается. Затем наступают те самые неминуемые последствия – это либо привлечение к различной ответственности, либо проведение профилактической работы в тех же учреждениях образования и комиссиях по делам несовершеннолетних. А детям хочется сказать одно: когда вы все-таки пытаетесь как-то выделиться среди сверстников, придумывайте что-нибудь интересное, что не будет нарушать закон.
Подробности в видео.