Вплоть до проблем с законом – как уберечь детей от опасности во время каникул

Наступили школьные каникулы. Самый долгожданный период у детей и родителей. Как сделать летний отдых разнообразным, познавательным и запоминающимся? Какие активности подготовили летние лагеря, какие кружки можно посетить летом в центрах дополнительного образования? Какие варианты предоставлены для желающих поработать в трудовых отрядах? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, ведущая:

Лето – повышенное внимание к тому, чем занимаются дети во время школьных каникул в частности. Какие их могут подстерегать опасности?

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника управления по охране правопорядка и профилактике ГУВД Мингорисполкома:

На самом деле опасности могут быть самые различные. Это от причинения вреда здоровью, причем по собственной невнимательности либо шалости. Вплоть до проблем с законом. Это как популярно в настоящей молодежной среде – съемка различных коротких видеороликов. Для того, чтобы как-то выделиться среди своих сверстников. Так и возможность какого-то дополнительного заработка, чтобы опять же выделиться перед своими сверстниками и быть самостоятельными, независимыми среди родителей. Екатерина Забенько:

Дмитрий Юрьевич, давайте мы, наверное, как-то все-таки предостережем молодых людей в преддверии каникул, чтобы каждый раз они задумывались над тем, чтобы они ни делали. Даже если это что-то безобидное потом попадает в интернет. У этого могут быть очень серьезные и плачевные последствия. Мы практически каждый день видим подобные примеры по всему миру с экранов телевизоров и из того же интернета, который так любят дети.