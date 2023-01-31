Александр Лукашенко возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе вблизи Хараре

Государственный визит Александра Лукашенко в Зимбабве – главное политическое событие этого вторника, 31 января. В эти минуты в столице африканской страны глава нашего государства начинает насыщенный рабочий день с возложения венка к могиле неизвестного солдата в мемориальном комплексе «Акр национальных героев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прибыл в Хараре накануне и уже вечером провел неформальные переговоры со своим коллегой. Этому предшествовала официальная церемония встречи в аэропорту: рота почетного караула, залпы салютов и гимны двух стран. Все же государственный визит носит самый высокий протокольный статус.

Сегодня основной день работы на высшем уровне. В графике – переговоры лидеров в формате тет-а-тет и в расширенном составе. К слову, представительство с обеих сторон внушительное. Из Беларуси в Зимбабве прилетели руководители основных предприятий и ведомств разных направлений, прежде всего для участия в бизнес-форуме и, конечно, для заключения контрактов и выстраивания долгосрочных отношений.