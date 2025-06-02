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Белорусские трековики выступают на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге

02 июня 2025 19:44
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В Санкт-Петербурге стартовали международные соревнования по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Они представляют из себя многодневную гонку. В мужском командном преследовании первая сборная Беларуси не смогла улучшить свой результат квалификации и расположилась на четвертой позиции. Шестым финишировал второй квартет, представляющий нашу страну. В турнире юниоров наши парни замкнули призовую тройку.

3 июня в программе – индивидуальные гонки на время, а также отборочные соревнования в спринте и омниуме.

# Велосипед

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