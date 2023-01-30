Портреты Лукашенко по всей столице. Как белорусского лидера встречают в Зимбабве?

Курс на расширение сотрудничества. Александр Лукашенко направляется с государственным визитом в Хараре по приглашению руководства Зимбабве. Прибытие нашего президента ожидается во второй половине дня, сообщили в программе Новости в «24 часа» на СТВ. Предваряет визит совместный бизнес-форум. В Хараре уже работает представительная делегация Беларуси. Сфер, где у сторон взаимный интерес, немало. Здравоохранение, пищевая и легкая промышленности, машиностроение, деревообработка. Учитывая высокий запрос на наши разработки и технологии, деловые круги могут привезти внушительный портфель проектов.

Африка сейчас только набирает высоту. Это утверждают эксперты. А вот такая картинка встречает гостей в Зимбабве сразу у воздушной гавани государства. Портреты белорусского лидера по всей столице – 4 000 экземпляров. К этому визиту здесь подошли со всем прилежанием. Все-таки он государственный, а это самый высокий протокольный уровень зарубежной поездки. В этом же аэропорту первое лицо белорусского государства будет лично встречать президент Зимбабве. Помимо переговоров на высшем уровне, запланирован ряд торжественных церемоний. Среди них – возложение венка к могиле неизвестного солдата – бойцов за независимость.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Африка неоднозначна, неоднородна, а южный регион континента тем более. До сих пор здесь чувствуется наслоение сразу нескольких эпох. Например, в глазах местных жителей отражается грусть колониальной зависимости. Но теперь регион смотрит с надеждой на будущее, на белого человека, что теперь цивилизация принесет сюда. Это как аллея жакаранды – цветение еще впереди.

Дипотношения с Зимбабве Беларусь выстроила 30 лет назад. Номинальные внешнеполитические отношения на новый этап перешли в 2017. Здесь развита горнодобывающая отрасль, и наши БелАЗы хорошо себя зарекомендовали, поэтому готовы увеличить закупки техники из Жодино. Но основная техника, с которой ассоциируют здесь нашу страну, – это «Беларус». Он знаком и обычным фермерам, и столичным чиновникам.

Александр Сидорук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ЮАР и по совместительству в Республике Ангола, Республике Зимбабве, Республике Мозамбик и Республике Намибия:

Они уже знают здесь нашу технику, потому что она уже работает, достаточно конкурентная, причем мы же зашли сюда не просто как продавцы этой техники – здесь создано предприятие Bison Agro Machinery, которое не только продает эту технику, но и обслуживает. Здесь организованы поставки запасных частей, в том числе организовано обучение местных фермеров вождению и обслуживаю этих машин. Поэтому мы зашли комплексно, и в этой связи мы здесь достаточно конкурентоспособны.

На этом посту Александр Сидорук уже пять лет. И представляет нашу Беларусь в пяти странах Южной Африки. По площади это как весь ЕС. Но именно Африка становится землей притяжения новых проектов. Страны учатся жить без присмотра белых господ, но им нужна помощь в освоение своих же богатств. Нужны и технологи, и просто готовые товары.

Александр Сидорук:

Это наши перспективные рынки, и то, что за присутствие в Южно-Африканском регионе в прямом смысле борются все мировые лидеры, начиная от Соединенных Штатов, Китая, России. Это говорит само за себя. Сюда надо приходить, но не просто приходить, а серьезно и надолго, как мы заходим в Зимбабве. Потому что иначе просто торговлей и продажей техники конкуренцию не победить.

Сегодня в Хараре уже второй раз деловые круги Беларуси и Зимбабве встречают на форуме. Африканские партнеры привыкают, что белорусы не только торгуют техникой, но и развивают сервисные центры. И даже занимаются обучением, как с ней обходиться. Вот такие плакаты с рекламой белорусских центров – на видных местах, но вот отдельного хаба белорусских товаров здесь пока нет. Во время нынешнего визита и эту тему должны затронуть.

Дмитрий Сакун, временный поверенный в делах Беларуси в Зимбабве:

Надо понимать, что зимбабвийский рынок достаточно емкий. Здесь очень большой спрос на различную продукцию. Местные производители не справляются с теми запросами, которые существуют у местного населения. Продукты питания, техника, одежда, те же удобрения – этого всего здесь не хватает. И Беларусь может это все предложить. Поэтому, даже несмотря на их большую стоимость, которая может быть здесь достигнута, всегда можно найти какие-то варианты, договориться с местными партнерами, проработать логистические пути. Даже варианты привезти сюда технику и продукты и потом выходить на соседние рынки – тоже одна из опций проникновения на африканские рынки. Сюда тянутся все мировые бренды. Еще в 2017 году президент поручил выстроить полноценную долгосрочную стратегию с африканским континентом. Руководство Зимбабве давно проявляет интерес к сотрудничеству с Беларусью.