«В толстосумах здесь разочаровались ещё в колониальный период». Чего ждут от Беларуси в Зимбабве?

Национальный колорит, рота почетного караула и залпы из салютных установок. Так празднично 30 января принимали белорусского лидера на африканской земле. Все в соответствии с протоколом при государственном визите. У трапа самолета Александра Лукашенко встречал лично президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страны заинтересованы в двустороннем сотрудничестве. Обсуждение экономических перспектив уже началось на площадке совместного бизнес-форума. Белорусскую сторону представляют руководители десятков предприятий, правительственный корпус, главы ряда министерств. Сфер, где у сторон взаимный интерес, немало. Учитывая высокий запрос на наши разработки и технологии, деловые круги могут привезти внушительный портфель контрактов. О работе белорусской делегации в Африке – Евгений Пустовой.

С такой знакомой мелодии для наших управленцев и бизнесменов начинается открытие нового этапа пока еще неосвоенной африканской страны – Зимбабве. В видео. Сюда тянуться все мировые бренды. Еще в 2017 году Президент поручил выстроить полноценную долгосрочную стратегию с африканским континентом. Руководство Зимбабве давно проявляет интерес к сотрудничеству с Беларусью. Но есть свои особенности.

Дмитрий Сакун, временный поверенный в делах Беларуси в Зимбабве:

Только личное присутствие, потому что люди, когда тебя не видят, тебя не воспринимают. Очень яркий пример. Когда мы были в ЮАР, в посольстве, и пытались налаживать какие-то и политические двусторонние связи, и деловые связи с Зимбабве, будучи за тысячу километров от столицы Хараре, у нас ничего не получалось. Было все очень медленно. Как только мы сюда приехали, я лично за первый месяц провел 30 встреч. Вот оно, личное присутствие. 33 компании. Весь пул тяжеловесов белорусского Совмина.

Александр Сидорук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ЮАР и по совместительству в Республике Ангола, Республике Зимбабве, Республике Мозамбик и Республике Намибия:

Мы же зашли сюда не просто как продавцы этой техники – здесь создано предприятие Bison Agro Machinery. Читайте здесь. На этом посту Александр Сидорук уже пять лет. И представляет нашу страну в пяти странах Южной Африки. По площади – это как весь ЕС. Но именно Африка становится землей притяжения новых проектов. Страны учатся жить без присмотра белых господ, но им нужна помощь в освоении своих же богатств. Нужны и технологи, и просто готовые товары.

Вот такие плакаты с рекламой белорусских центров на видных местах. Но вот отдельного белорусского хаба пока здесь нет. И эта тема среди приоритетных. Зимбабве может стать проводником наших товаров и технологий.

Кристофер Мугага, заместитель генерального директора Национальной торговой палаты Зимбабве:

Наша экономика очень зависит от агропромышленной сферы. Нам необходимы инвестиции. Тем более сейчас, во время санкций со стороны западных стран. Нам особенно интересны ваши тракторы, самосвалы и другая сельскохозяйственная техника. Это почти конец континента – так далеко. Но, оказывается, ближе некуда. Зимбабве знакомо из детства. Бизнес-диалоги начинаются с разговоров о Лимпопо. Эта река протекает недалеко от здешней столицы Хараре.

Александр Панасюк, генеральный директор Конфедерации промышленников и предпринимателей:

Я понимаю, что наше взаимодействие должно распространиться на информационное взаимодействие – рассказывать друг другу о предприятиях. А далее – более основательно.

Курай Матшеза, заместитель руководителя Конфедерации промышленников Зимбабве:

Нас интересует деревозаготовительная техника. У нас много лесов. Но они страдают от пожаров. Поэтому нам нужна техника для пожаротушения.

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Сегодня техника становится все сложнее и сложнее, поэтому безграмотных специалистов, которые ее и продают, и обслуживают, – невозможно. Беларусь идет в Африку не выкачивать ресурсы. В Зимбабве, например, достаточно алмазов. Беларусь идет в Африку с технологиями и образовательными услугами.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В рамках визита главы государства будет подписано соглашение между двумя профильными министерствами, которое будет предусматривать возможность признания документов об образовании всех уровней. Это касается и общеобразовательной школы, и профтеха, среднего специального образования, учреждений высшего образования, это и послевузовское образование.

На выставке палитра возможностей и предложений. В прямом смысле Беларусь можно попробовать на вкус. Рядом с нашими тушенками стенд с экзотическими сигарами. Они бесхозные. Представитель фирмы слишком увлекся белорусскими деликатесами.

Главная проблема – логистическая – далеко. А самые выгодные коридоры нам перекрыли.

Алексей Драница, начальник внешнеэкономической деятельности предприятия по производству молочной продукции:

Вопрос логистики – довольно тяжелый вопрос. Опыт у нас есть работы по всему миру. Мы свою продукцию поставляем от Кубы до Индонезии. Поэтому, думаю, и Южная Африка, этот регион – тоже справимся. Сухое молоко или сыровяленая колбаса и за тысячи километров будут конкурентоспособны. По качеству и вкусу – несомненно. И даже цене. В Зимбабве в основном все завозное. Почему бы не сделать и из Беларуси?

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Нам очень интересна поставка сюда сухого молока. Потому что они достаточно неплохо его покупают. Поэтому будем смотреть ценовой фактор, будем смотреть качественные удостоверения. Ну и хотим показать тот небольшой ассортимент, который нам удалось сегодня привезти, чтобы они распробовали. Ну, будем выстраивать, конечно, первые шаги взаимодействия.

Сегодня в Хараре уже второй раз деловые круги Беларуси и Зимбабве встречаются на форуме. Что называется, присмотрелись. Пора двигаться дальше. Крупная компания из большого сочетания английских букв – здесь чем больше, тем престижнее – подписала сразу пять документов. Соглашения о сотрудничестве с «Лидсельмашем» и Минским моторным заводом и меморандумы с «Бобруйскагромашем», «Гомсельмашем» и МТЗ. МТЗ поставит в Зимбабве 3,5 тысячи тракторов. Читайте здесь. А шефов бизнес-сообщества теперь будут объединять не только разговоры о Лимпопо. Укрепление связей скрепили меморандумом.

Александр Панасюк:

Это первый такой документ, который со стороны бизнеса, со стороны тех, кто поддерживает наши предприятия, подпишут договоренность. И мы сейчас говорили о том, в чем наша функция. Наша функция как конфедерации в том, чтобы информационно, методически помочь нашим предприятиям вхождению на рынок как Беларуси, так и Зимбабве. К бизнес-форуму здесь подчеркнуто уважительное отношение. Изначально планировалось, что делегацию Зимбабве возглавит один из министров. Но приехала куда более значимая фигура. Такой теплый прием не могло охладить даже мороженое из Могилева. Фреш-мороженое.

Но самый по-африканскому теплый прием был подготовлен к встрече нашего Президента. Бизнес-форум лишь предварял это событие. Подробности.

Зимбабве по площади вдвое больше Беларуси. Название этого государства с местного языка шона переводится как «каменные дома». Здесь есть руины древнего города Большой Зимбабве. По архитектурно-исторической значимости он сравним с пирамидами в Египте. Но самое красивое достояние – природа. Здесь находиться природная жемчужина Африки и мира – водопад Моси-оа-Тунья («Гремящий дым»), более известный как водопад Виктория.