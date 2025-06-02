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Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла четвёртое место в мировом рейтинге

02 июня 2025 19:41
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Сборная Беларуси по пляжному футболу поднялась на четвертое место в мировом рейтинге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». До выступления на чемпионате мира наша национальная команда располагалась на шестой строке. Выход в финал мундиаля и серебряные награды планетарного форума позволили отечественной дружине улучшить свое положение в топе. Сейчас наши парни замыкают четверку сильнейших.

На вершине – семикратный чемпион мира – Бразилия. Следом расположились Португалия и Италия, которые занимают второе и третье места соответственно. В нынешнем сезоне белорусская сборная сыграет в Евролиге. Подопечные Николаса Альварадо встретятся с командами Чехии, Германии, Турции, Швейцарии, Молдовы и Латвии.

# Футбол Беларуси # Футбол

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