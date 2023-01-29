Беларусь рассматривает Африку как экспортного партнёра. Чем привлекателен для нас регион?

Бояться нужно в первую очередь за экономику. Как не раз уже говорил глава государства, именно прочная конкурентоспособная экономика – основа всего, в том числе и нашего суверенитета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

В 2022 году на Западе прочили крах нашей экономике, мол, санкции сделают свое черное дело, и от наших предприятий камня на камне не остается, но, как видим, в минуса мы не ушли. Аналитики оценивают положительно итоги 2022-го. Понятно, что где-то на руку нам сыграло и повышение цен, и уход западных компаний с российского рынка, и дефицит некоторых позиций за рубежом. Но ведь и нам пришлось несладко, особенно в начале года, когда санкции сыпались как из рога изобилия, а из наших экономических радаров исчезли сразу два рынка – Украина и Европейский союз. В таких, мягко говоря, непростых условиях, особенно для экспортоориентированного государства, коим Беларусь и является, нам удалось совершить экспортный маневр. То есть компенсировать потерянные рынки.

Понятно, что мы сильны традиционными рынками. Россия – наш основной партнер, об этом вообще отдельный разговор. Китай – в 2022-м продали в Поднебесную в два раза больше обычного. В целом там рынок объемный, хотя и сложный, ничего не скажешь. Высокая конкуренция и такие же высокие требования к качеству. Но мы планку держим. Открываем даже новые товарные позиции. Но одного Китая, даже такого большого, на всех не хватит. И вот в новом свете перед нами предстает Африка. Этот континент все чаще называют новым Китаем, намекая, что этот континент может стать новым локомотивом мировой экономики, оставив позади даже Поднебесную.

По данным Всемирного банка, с 2000 года около половины самых быстрорастущих экономик мира приходится на Африку. А к 2030 году в регионе будет проживать около 1,5 миллиарда человек, чьи совокупные потребительские и деловые расходы составят 6,7 триллиона долларов. Производит впечатление, не правда ли? Меняется и политическая ситуация на континенте. Этот регион долгое время считался традиционной зоной влияния Запада, но в 2022-м Африка преподнесла неприятный сюрприз господам из Старого и Нового Света, отказавшись присоединиться к тем же антироссийским санкциям. Так что расстановка сил на планете меняется. Сегодня Африка идет на сближение с Россией. Активничает на континенте и Китай, все больше инвестируя в жаркий континент.

Ольга Коршун:

Африка для Беларуси тоже не «терра инкогнита», но и не козырь в рукаве. Беларусь поддерживает дипотношения с 51-й страной континента. В регионе действует пять наших посольств, к слову, последнее диппредставительство было открыто в Зимбабве буквально в прошлом году. Совместный товарооборот с этой частью света растет. Наши карьерные самосвалы, грузовики и сельскохозтехника успешно бороздят местные земли. Беларусь поставляет в Африку калийные удобрения, шины, металлопродукцию. В Египте работает сборочное производство наших тракторов и грузовиков. Но это всего лишь вершина экономических пирамид. Так чем этот регион привлекателен для Беларуси и как повысить экспортную температуру, наши виды на Африку? Озвучил начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД.

Юрий Николайчик, начальник управления Африки и Ближнего Востока Министерства иностранных дел Беларуси:

Среди точек соприкосновения в первую очередь следует отметить сферу сельского хозяйства. Для всей Африки, где по разным данным от 60 до 80 % населения задействовано именно в аграрном секторе, очень остро стоят вопросы, связанные с модернизацией, механизацией сельского хозяйства, применением в сельском хозяйстве новых технологий. И у Беларуси в этом плане есть наработки, компетенции. Если посмотреть, например, на список гостей выставки «Белагро» ежегодной, то африканские страны, как правило, с большим интересом участвуют в этой выставке, ее посещают, знакомятся с нашими достижениями. Более того, от просто экспорта мы переходим к проектам промышленной кооперации со странами Африки. В Египте и Южно-Африканской Республике на сегодня ведется работа по созданию сборочных производств нашей сельхозтехники. Что касается сотрудничества с Зимбабве, за последние лет 7-8 у нас сформировался прочный фундамент взаимодействия, заложенный главами государств, президент Мнангагва в 2019 году посещал Республику Беларусь. По итогам переговоров были достигнуты значимые договоренности, которые на сегодня позволяют нам развивать сотрудничество с этой африканской страной.