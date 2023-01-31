Лукашенко в Зимбабве: «Мы открыли посольство в вашей прекрасной стране. Ожидаем такого же шага»

Новости, которые открывают для Беларуси не просто новый вектор сотрудничества, но и в целом огромный рынок и перспективы, которые рассмотрел наш президент. Африканское турне – это множество инвестиционных и кооперационных проектов с Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко, весь мир понял, что без Африки развиваться не получится. Президента Беларуси встречали как дорогого гостя. Четыре тысячи портретов украсили улицы Зимбабве, к этой встрече действительно готовились, и она прошла по-африкански жарко и по-белорусски продуктивно.

Час медиа в буквальном смысле почти час настал после подписания итоговых документов. Президенты дали пресс-конференцию. Глава Зимбабве сказал много добрых слов и подчеркнул: вы все видели сами вчера в аэропорту. Так встречают только друзей. Наш президент о конкретных плюсах визита.