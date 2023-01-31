Лукашенко: Беларусь идёт в Африку не нести иллюзорные демократические ценности, а работать

Новости Беларуси. Инвестиционные и кооперационные проекты с Зимбабве станут основой продолжения сотрудничества с Беларусью. Об этом Александр Лукашенко заявил в Хараре по итогам переговоров со своим коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш Президент обратил внимание на природные богатства, которыми обладает Зимбабве. Учитывая залежи полезных ископаемых, очевидно, что спокойной жизни этой стране сильные не дадут. Выстоять и сохранить возможность самим получать дивиденды от своих недр зимбабвийцы смогут лишь в случае, если сохранят единство и мир внутри страны, подчеркнул Александр Лукашенко.

По итогам к уже имеющимся на сегодня восьми соглашениям и меморандумам добавились еще столько же. В их числе по линии МИД, финансов, в сфере налогообложения. Кроме того, столицы Беларуси и Зимбабве теперь побратимы. К слову, рабочий день в Хараре белорусский лидер начал с памятной церемонии. Александр Лукашенко возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе «Акр национальных героев» вблизи столицы Зимбабве.