Лукашенко: «Мы приветствуем вхождение зимбабвийского капитала в капитал наших предприятий»

Африканское турне – это множество инвестиционных и кооперационных проектов с Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко, весь мир понял, что без Африки развиваться не получится.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если зимбабвийской стороне будет интересно создание совместных производств здесь, в Зимбабве, и в Беларуси, мы готовы на это идти. И получая сырье из Зимбабве, мы будем вместе с вашими специалистами перерабатывать это сырье на предприятиях в Беларуси, таким образом делить соответствующую прибыль. А также мы приветствуем вхождение зимбабвийского капитала в капитал наших предприятий. Мы также не исключили с президентом работу по бартерным схемам. И для этого будет создана специальная группа специалистов, которая определит соответствующие товары.

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