Мир в шаге от третьей мировой? Есть ли шанс сгладить конфликт и зачем НАТО укрепляет свои позиции

Обстановка на земном шаре сейчас накалена до предела. Уже не раз звучали алармистские заявления, что мир буквально в шаге от третьей мировой. Стоит буквально бросить спичку, и пожар войны вспыхнет с новой силой. Мировые эксперты заговорили об опасности ядерного удара, который может стать фатальным для всех нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь выступает против таких действий. В целом наша страна нацелена на восстановление мира и стабильности в регионе. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью американскому журналисту Associated Press и подчеркнул, что Беларусь прилагает для этого максимум усилий. Но мы вынуждены реагировать на ситуацию, которая складывается вокруг.

Ольга Коршун, СТВ:

В Беларуси на неделе Вооруженные Силы начали внезапную проверку сил реагирования. И некоторые поспешили связать это с ситуацией в Украине. Но нет. Нас беспокоит аномальная активность НАТО у наших границ. В Польше и Прибалтике идут масштабные военные учения, руководит которыми Америка. Так что и мы держим нашу армию в тонусе. И ничего удивительного, имеем полное право. Да и судя по последним событиям, нашей армии отдыхать не придется. НАТО укрепляет позиции в регионе. Буквально на днях станет ясно, вступят ли в альянс Финляндия и Швеция. А это уже прямая угроза для России – от Питера до Финляндии рукой подать.

И вот что бы сказали в Вашингтоне, если бы Москва разместила свои вооружения на Кубе (помните, такое уже было в 62-м и как на это реагировали в Штатах) или в Венесуэле? А вот США собираются сделать именно так и еще делают вид, что ничего не происходит. Типа все окей. Если планам НАТО суждено сбыться, то Россию обступят со всех сторон, а это уже совсем другая история. Как Беларуси встроиться в новую мировую архитектуру безопасности, какие планы преследует НАТО, что Президент сказал американскому журналисту по теме мира и войны? Продолжит наш политический обозреватель Ксения Худолей. 2 триллиона долларов. Такой рубеж в 2021-м переступили мировые военные расходы. За последние 9 лет тратить на милитаризацию на планете стали на 12 % больше. Цифра средств, вложенных в оружие, подготовку и неизвестно что еще даже не думает падать.

Папа Римский Франциск:

Возможно, лай НАТО у границ России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал. Ксения Худолей, политический обозреватель:

Удивил ли папа Запад? Шокировал! Разве можно ставить под сомнение благие цели НАТО? Оказывается, можно. Если в 85 лет опасаешься стать свидетелем третьей по счету мировой войны. А она, как утверждают политологи, уже даже не на пороге, а одной ногой вошла в Еврозону. Третья по счету мировая война, как утверждают политологи, уже даже не на пороге, а одной ногой вошла в Еврозону. Руслан Бортник: «То, что происходит сегодня в Украине, приближается к определению новой мировой войны». Подробнее здесь.

Гладкой геополитическую карту мира нельзя было назвать и до украинского конфликта. Неспокойно в Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, Мали. Но угроза того, что точек, окрашенных в цвета хаки, может стать куда больше, вполне реальна. В топе мировых спонсоров войны Америка. Штаты берут на себя почти 40% всех военных расходов. Читайте далее. Обратный отсчет до открытого столкновения интересов НАТО и России аналитики определяют по-разному. Одни пророчат конфликту начало через пару недель, другие – отсрочку в 2-3 года из-за неуверенного положения альянса на востоке. Однако в глобальной цели сверхдержавы – переделать мир – эксперты единодушны. Политолог: Россия – одна из преград для того, чтобы американская система управления миром продолжала действовать. Подробнее здесь.

Ксения Худолей:

И пока вы смотрите этот сюжет, восьмой день в неприличной близости от нашей страны НАТО ведет очередные учения «Защитник Европы – 2022». Название ироничное, если учесть, что европейских солдат к маневрам привлечено вдвое меньше, чем американских. Но, видимо, это мало кого беспокоит. Зато внезапная проверка сил реагирования белорусской армии поставила на уши иностранную прессу. Что ж, Александр Лукашенко разрешил Западу спать спокойно. Читайте также: Александр Лукашенко: развязывать какую-то войнушку здесь абсолютно не в интересах белорусского государства Александр Лукашенко: благодаря мне начались переговоры между Украиной и Россией ​«Мы улетим неизвестно куда». Александр Лукашенко высказался о применении ядерного оружия В мерах дополнительной безопасности Беларусь обвинять нечего. Ведь, как показывает время, успокаиваться на Западе никто не собирается. Поджечь там, где недавно догорело, – актуальная тактика.

И пока Североатлантический альянс рассматривает Восточную Европу как наиболее вероятный театр военных действий, нам придется смотреть в оба и укреплять собственные контуры безопасности. Неоднократные слова Президента Беларуси о глобальном переделе геополитической карты с опозданием, но приняли как пророческие. Может, и призывы к миру в регионе наконец достигнут адресата, но в этом вопросе лучше не затягивать с переводом.