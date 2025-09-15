Председатель ГТК: Беларусь готова возобновить работу в любом пункте пропуска

От экономики до вопросов безопасности. Президент 15 сентября провел две важные встречи во Дворце Независимости. Принял с докладом главу Государственного таможенного комитета, а еще провел переговоры с губернатором Херсонской области на тему перспектив дальнейшего взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, на этом направлении логистика хоть и сложная, но конструктива куда больше, чем в случае с ближайшими соседями. Речь, конечно, главным образом о Польше. В Варшаве уверены, что наши учения «Запад-2025» представляют для них угрозу.

А потому мало того что к белорусско-польским рубежам стянули 40 тысяч солдат, так еще и закрыли единственный погранпереход, тем самым создав проблемы не только своим гражданам, но и китайским партнерам. Практически треть грузов, следующих через нашу границу на Запад, как раз из Поднебесной. Впрочем, польские власти не сильно интересуются мнением и проблемами обычных граждан, которые оказались в ловушке и вынуждены искать другие варианты пересечения границы.

У главы ГТК Президент поинтересовался реальным положением дел. Как скажется перекрытие торговых путей на белорусской экономике и как в этой связи изменится ситуация на границах с другими странами? Она ведь и до того была сложной из-за преднамеренных действий сопредельных государств.

Так, перед двумя действующими пунктами пропуска на литовском и латвийском направлениях выезда дожидаются до трех сотен легковых автомобилей. Александра Лукашенко интересует, какие меры предпринимаем мы, чтобы сократить время ожидания.