Председатель ГТК: Беларусь готова возобновить работу в любом пункте пропуска
От экономики до вопросов безопасности. Президент 15 сентября провел две важные встречи во Дворце Независимости. Принял с докладом главу Государственного таможенного комитета, а еще провел переговоры с губернатором Херсонской области на тему перспектив дальнейшего взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очевидно, на этом направлении логистика хоть и сложная, но конструктива куда больше, чем в случае с ближайшими соседями. Речь, конечно, главным образом о Польше. В Варшаве уверены, что наши учения «Запад-2025» представляют для них угрозу.
А потому мало того что к белорусско-польским рубежам стянули 40 тысяч солдат, так еще и закрыли единственный погранпереход, тем самым создав проблемы не только своим гражданам, но и китайским партнерам. Практически треть грузов, следующих через нашу границу на Запад, как раз из Поднебесной. Впрочем, польские власти не сильно интересуются мнением и проблемами обычных граждан, которые оказались в ловушке и вынуждены искать другие варианты пересечения границы.
У главы ГТК Президент поинтересовался реальным положением дел. Как скажется перекрытие торговых путей на белорусской экономике и как в этой связи изменится ситуация на границах с другими странами? Она ведь и до того была сложной из-за преднамеренных действий сопредельных государств.
Так, перед двумя действующими пунктами пропуска на литовском и латвийском направлениях выезда дожидаются до трех сотен легковых автомобилей. Александра Лукашенко интересует, какие меры предпринимаем мы, чтобы сократить время ожидания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну что там, Владимир Николаевич, случилось у вас на границе? Говорят, не хотите вы автомобильный транспорт пропускать, не знаю, туда или обратно. Очереди образовались. Что там поляки чудят… Не политическая, а профессиональная оценка, что там с ними происходит. Это первый вопрос. Хочу, чтобы вы доложили о ситуации на границе с точки зрения таможни.
Вопрос. Очереди очередями, вроде они с нами не сотрудничают, но все-таки пакостят они прилично. И наркотики, взрывчатые вещества и прочее через границу перемещаются, и недавние задержания наркотических средств, взрывчатки, которая, говорят, шла не к нам, а в Россию, но тем не менее. Россия – это не чуждое нам государство. Что там у нас происходит?
Ну, и новинки. Третье. Как используем цифровизацию, может, искусственный интеллект для того, чтобы более эффективно работать на границе? Ну и в силу сложившейся ситуации какова же все-таки перспектива? Подробности.
Что касается безопасности, то таможенные органы продолжают свою работу по недопущению ввоза на нашу территорию запрещенных веществ и предметов. Так, например, в июле пресекли крупный канал транспортировки психотропов из Латвии. Речь идет о 637 килограммах. Также при проведении спецмероприятий таможенники изъяли более 6 десятков единиц оружия, составных частей к нему, а также более 4 тысяч патронов.
Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Уже несколько лет контактов по линии таможенной службы ни с Польшей, ни с Литвой, ни с Латвией у нас практически нет. Остались только контакты на линии границы непосредственно в пунктах пропуска – и только связанные с техническими вопросами. Поэтому сейчас мы видим, как действует сопредельная сторона, и действуем сами, реагируя уже на их действия. Закрыли пункт пропуска – мы соответственным образом реагируем. Перераспределяем грузопотоки, пассажиропотоки, своих сотрудников для работы в пунктах пропуска. Мы от диалога не отказывались и готовы к нему в любое время в любом формате. Если будет на то добрая воля наших соседей, мы готовы. У нас и личный состав есть, и все у нас осталось на местах. И техника, и компьютеры – все осталось. Поэтому, какой бы пункт пропуска не был открыт, мы готовы буквально в часы занять рабочее место и осуществлять пропуск и контроль. Будем надеяться, что пункты пропуска будут открываться. По-другому между соседями быть не должно.