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В Минской области в 2025 году ввели в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м жилья

15 сентября 2025 15:10
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Минская область – в топе в сфере жилищного строительства. Только за семь месяцев 2025 года в регионе уже ввели в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Впечатляющие темпы демонстрирует и Узденский район. С начала года здесь возвели 104 дома. Из них 88 объектов расположились в сельской местности. Это около 17,5 тысячи квадратов, из которых более 2 тысяч – для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На эти цели в районе за январь-июль 2025-го было направлено 43 миллиона рублей инвестиций в основной капитал.

В Минской области в 2025 году ввели в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м жилья-2

Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского райисполкома:
За последние 10 лет у нас площадь возросла на 300 % в выполнении плана. И в этом году один из объектов это новый дом 40-квартирный, уже 100 % завершены все строительные работы. Дом арендно-долевой. По решению облисполкома было выделено финансирование на 12 арендных квартир.

В Минской области на 2025 год запланировано введение в эксплуатацию свыше 900 тысяч квадратных метров индивидуального жилья.

# Николай Рацкевич # Строительство

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