В Минской области в 2025 году ввели в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м жилья

Минская область – в топе в сфере жилищного строительства. Только за семь месяцев 2025 года в регионе уже ввели в эксплуатацию более 600 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Впечатляющие темпы демонстрирует и Узденский район. С начала года здесь возвели 104 дома. Из них 88 объектов расположились в сельской местности. Это около 17,5 тысячи квадратов, из которых более 2 тысяч – для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На эти цели в районе за январь-июль 2025-го было направлено 43 миллиона рублей инвестиций в основной капитал.