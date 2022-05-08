Лукашенко – Филипсу: «Обещаю передать ваши слова президенту России. Мы в ближайшее время встретимся с ним»
Обстановка на земном шаре сейчас накалена до предела. Уже не раз звучали алармистские заявления, что мир буквально в шаге от третьей мировой. Стоит буквально бросить спичку, и пожар войны вспыхнет с новой силой. Мировые эксперты заговорили об опасности ядерного удара, который может стать фатальным для всех нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь выступает против таких действий.
В целом наша страна нацелена на восстановление мира и стабильности в регионе. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью американскому журналисту Associated Press и подчеркнул, что Беларусь прилагает для этого максимум усилий. Но мы вынуждены реагировать на ситуацию, которая складывается вокруг.
Кто-то празднует окончание мировой войны, а кто-то пытается ее снова развязать. Мир действительно хрупок. В 2022-м мы смогли убедиться в этом, и не раз. Но наша страна заинтересована, чтобы восстановить мир и спокойствие в регионе. В мирных процессах наш Президент участвует лично, как было с организацией переговоров по Украине в марте. Только белорусскому лидеру было под силу навести мосты между конфликтующими сторонами и позвонить и Владимиру Путину, и Владимиру Зеленскому, и вновь, как и в 2015-м, положить начало мирным переговорам. Судя по всему, на этом история не заканчивается. Только вдумайтесь в вопрос Филипса. Похоже, кроме Лукашенко Западу больше не к кому обратиться.
Иан Филипс, вице-президент Associated Press:
Вы сказали, что вы наблюдаете ситуацию в Украине своими глазами, но и журналисты наблюдают ситуацию на экране своими глазами. Они едут на место событий – в Бучу, Мариуполь, видят, что там происходит. И, возможно, слова, которые вы говорите, стоит адресовать президенту России? Вы упомянули, что между странами существуют близкие, братские отношения. Так может быть эта ответственность близкого славянского народа – сказать другому близкому славянскому народу, что зверства в Украине пора прекратить?
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Обещаю передать ваши слова президенту России. Мы в ближайшее время встретимся с ним. Обещаю. Но я хочу вам, Западу прежде всего, обратить такие же слова – прекратите врать, вы зря приводите пример Бучи (читайте далее здесь и здесь).
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