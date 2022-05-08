Лукашенко – Филипсу: «Обещаю передать ваши слова президенту России. Мы в ближайшее время встретимся с ним»

Обстановка на земном шаре сейчас накалена до предела. Уже не раз звучали алармистские заявления, что мир буквально в шаге от третьей мировой. Стоит буквально бросить спичку, и пожар войны вспыхнет с новой силой. Мировые эксперты заговорили об опасности ядерного удара, который может стать фатальным для всех нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь выступает против таких действий.

В целом наша страна нацелена на восстановление мира и стабильности в регионе. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью американскому журналисту Associated Press и подчеркнул, что Беларусь прилагает для этого максимум усилий. Но мы вынуждены реагировать на ситуацию, которая складывается вокруг.