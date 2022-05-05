«Мы улетим неизвестно куда». Александр Лукашенко высказался о применении ядерного оружия

Иан Филипс, вице-президент информационного агентства Associated Press: Вы упомянули, что у России есть оружие, которое она могла бы использовать, но пока в ход не пустила. Есть ли такая возможность, что если эта война будет продолжаться и затянется, то Россия все-таки применит такое оружие? Есть ли возможность применения ядерного оружия? Считаете ли вы такое допустимым? Не является ли это какой-то красной линией?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Абсолютно считаю. Вообще не то что применение ядерного оружия недопустимо, это еще и потому, что это же рядом с нами. Мы совсем здесь, мы не за океаном, как Соединенные Штаты Америки. Это и поэтому еще недопустимо. Но и недопустимо, что это может вообще наш земной шарик с орбиты сорвать и мы улетим неизвестно куда. Поэтому это недопустимо. Применение ядерного оружия и прочее. Может Россия или не может – это вам надо задать руководству России этот вопрос. Скорее всего, он не хочет глобального столкновения с НАТО. Воспользуйтесь этим. Воспользуйтесь этим и сделайте все, чтобы этого не было.

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