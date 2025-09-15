В Копище открылась современная поликлиника на 1330 посещений в смену. Медицинский комплекс состоит из двух корпусов: для взрослых и детей. Поликлиника укомплектована новым оборудованием, лабораторными инструментами, мебелью и оргтехникой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учреждение будет обслуживать пациентов, общая численность которых – более 31 тысячи человек. Их них 8 тысяч – дети. Также в ней созданы центры коллективного пользования, которые отличают Копищанскую поликлинику от других.