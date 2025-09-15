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В Копище открылась современная поликлиника на 1330 посещений в смену

15 сентября 2025 15:36
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В Копище открылась современная поликлиника на 1330 посещений в смену. Медицинский комплекс состоит из двух корпусов: для взрослых и детей. Поликлиника укомплектована новым оборудованием, лабораторными инструментами, мебелью и оргтехникой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учреждение будет обслуживать пациентов, общая численность которых – более 31 тысячи человек. Их них 8 тысяч – дети. Также в ней созданы центры коллективного пользования, которые отличают Копищанскую поликлинику от других.

Подробнее – Дарья Авсюк.

В Копище открылась современная поликлиника на 1330 посещений в смену-2

Яркие интерьеры, современное оборудование и профессиональные кадры. Новая поликлиника в Копище рассчитана на 1330 посещений в смену. Состоит из двух корпусов: детского и взрослого. Последний включает в себя 6 отделений. Например, в кабинете офтальмолога есть не только современное оборудование для проверки зрения, но и отдельный операционный стол, где могут проводить несложные хирургические вмешательства.

В Копище открылась современная поликлиника на 1330 посещений в смену-4

Дарья Авсюк, корреспондент:
Это кабинет лечебной физкультуры, где пациенты проходят реабилитацию после инсультов и тяжелых травм опорно-двигательного аппарата. Для этого здесь установлены современные тренажеры и спортивное оборудование.

Есть также три общих рентген-кабинета и отдельные для стоматолога. Окна в кабинетах с рентген-оборудованием защищены специальными роллетами.

В Копище открылась современная поликлиника на 1330 посещений в смену-6

Алеся Жолнерович, врач-стоматолог-терапевт Копищанской поликлиники Минской центральной районной клинической больницы:
Стоматологический кабинет оснащен современным оборудованием, также включает в себя ультразвуковое оборудование, современные материалы, что позволяет нам полный спектр стоматологических услуг. 

Прием в поликлинике ведут врачи по 31 специальности. Также работают 17 молодых специалистов. 

Далее смотрите в видео.

# Учреждения здравоохранения # Медицина # Дарья Авсюк

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