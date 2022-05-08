Матеуш Пискорски: все хотят прекращения вооружённой фазы конфликта в Украине. Правительство не способствует диалогу

Обстановка на земном шаре сейчас накалена до предела. Уже не раз звучали алармистские заявления, что мир буквально в шаге от третьей мировой. Стоит буквально бросить спичку, и пожар войны вспыхнет с новой силой. Мировые эксперты заговорили об опасности ядерного удара, который может стать фатальным для всех нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь выступает против таких действий, наша страна нацелена на восстановление мира и стабильности в регионе.
Матеуш Пискорски, политолог (Польша):
Учитывая, скажем, настроения обычных, рядовых граждан в ежедневных разговорах, конечно, все хотят деэскалации этого конфликта, все хотят прекращения этой вооруженной фазы данного конфликта в Украине, все этого ожидают. К сожалению, правительство не способствует диалогу. К сожалению, польское правительство сейчас, так понимаем, на самом деле занимается поддержкой тех планов, которые связаны с планами англосаксов.
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