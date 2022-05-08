Прямой эфир

Матеуш Пискорски: все хотят прекращения вооружённой фазы конфликта в Украине. Правительство не способствует диалогу

08 мая 2022 16:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обстановка на земном шаре сейчас накалена до предела. Уже не раз звучали алармистские заявления, что мир буквально в шаге от третьей мировой. Стоит буквально бросить спичку, и пожар войны вспыхнет с новой силой. Мировые эксперты заговорили об опасности ядерного удара, который может стать фатальным для всех нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь выступает против таких действий, наша страна нацелена на восстановление мира и стабильности в регионе.

Матеуш Пискорски: все хотят прекращения вооружённой фазы конфликта в Украине. Правительство не способствует диалогу-1

Матеуш Пискорски, политолог (Польша):
Учитывая, скажем, настроения обычных, рядовых граждан в ежедневных разговорах, конечно, все хотят деэскалации этого конфликта, все хотят прекращения этой вооруженной фазы данного конфликта в Украине, все этого ожидают. К сожалению, правительство не способствует диалогу. К сожалению, польское правительство сейчас, так понимаем, на самом деле занимается поддержкой тех планов, которые связаны с планами англосаксов.

Читайте также:

Мир в шаге от третьей мировой? Есть ли шанс сгладить конфликт и зачем НАТО укрепляет свои позиции

Артем Свиридов: НАТО никогда не начинает военные действия против сильного соперника, всегда имеет дело со слабыми

В топе мировых спонсоров войны Америка. Штаты берут на себя почти 40% всех военных расходов

# Международная политика # Матеуш Пискорски # Ксения Худолей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Молдова и Приднестровье – очень удобный маршрут для поставок в Украину вооружения. Мнение эксперта
08 мая 2022 16:40

Молдова и Приднестровье – очень удобный маршрут для поставок в Украину вооружения. Мнение эксперта

Политолог: Россия – одна из преград для того, чтобы американская система управления миром продолжала действовать
08 мая 2022 16:37

Политолог: Россия – одна из преград для того, чтобы американская система управления миром продолжала действовать

В топе мировых спонсоров войны Америка. Штаты берут на себя почти 40% всех военных расходов
08 мая 2022 16:35

В топе мировых спонсоров войны Америка. Штаты берут на себя почти 40% всех военных расходов