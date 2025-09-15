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Почему Беларусь – это качество? Глава Госстандарта Елена Моргунова в «Рецепте настоящего белоруса»

15 сентября 2025 15:40
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска «Рецепта настоящего белоруса» – Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь!

Почему Беларусь – это качество? Глава Госстандарта Елена Моргунова в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Блюдо от председателя Госстандарта точно будет отработано по всем канонам качества. «А как же ГОСТы?» Обсудим, почему Беларусь – качество. А еще пройдемся по актуальному – изменениям в ПДД для средств персональной мобильности. После каких слов Елены Моргуновой гендиректору СТВ захотелось расправить плечи?

Почему Беларусь – это качество? Глава Госстандарта Елена Моргунова в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Смотрите новый выпуск авторского проекта 21 сентября в 10:15 на РТР-Беларусь! Будет вкусно и очень интересно!

# Интервью # Елена Моргунова # Александр Осенко

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