Почему Беларусь – это качество? Глава Госстандарта Елена Моргунова в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска «Рецепта настоящего белоруса» – Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь!

Блюдо от председателя Госстандарта точно будет отработано по всем канонам качества. «А как же ГОСТы?» Обсудим, почему Беларусь – качество. А еще пройдемся по актуальному – изменениям в ПДД для средств персональной мобильности. После каких слов Елены Моргуновой гендиректору СТВ захотелось расправить плечи?