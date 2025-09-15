Савиных: белорусскость и многовекторность – это не синонимы

Беларусь-США: очередной шаг навстречу. Как большая геополитика рифмуется с национальным интересом нашей страны? Почему заокеанская траектория вызывает осторожный оптимизм? Какие знаки у такой двусторонней дипломатии и что сулит этот контактный кейс? На площадке ток-шоу «По существу» собрались американисты, эксперты и дипломаты, чтобы разобрать известные детали встречи представителя Президента США и Александра Лукашенко и спрогнозировать развитие повестки.

Андрей Савиных, эксперт по международным отношениям, дипломат:

Первое – я бы не путал про белорусскость и многовекторность, это не синонимы, это первый момент. Второй момент, который я хотел бы отметить, – Беларусь на протяжении 30 последних лет демонстрировала устойчивость своих ценностей и своего поведения. Мы были как Брестская крепость, которая сохраняла те достижения, в том числе советского периода, которые были прежде всего ориентированы на интересы простых людей, своего рода толока, на развитие страны в целом. И даже когда были моменты, когда наши соседи уходили в откровенный олигархический капитализм, мы никогда не шли по этому пути. Мы первые и единственные на постсоветском пространстве отказались заниматься приватизацией крупных государственных предприятий, сохранив их тем самым и дав им новую жизнь. Мы отказались приватизировать землю и выстроили абсолютно логичную, гармоничную стратегию построения рыночных институтов, интеграцию в то рыночное окружение, которое было у нас.

Андрей Савиных:

Другой вопрос, что многовекторность, нужно четко понимать, что мы имеем в виду. Президент неоднократно говорил, если речь идет о торговых стратегиях, то мы торговали и торгуем по всему миру. У нас нет огромного количества природных ресурсов, за исключением разве что калия. Это значит, что каждую копейку мы должны заработать своим трудом, своим интеллектом. И на этом зиждется наше благополучие. Но есть еще один аспект, который нельзя не учитывать. Нет сейчас простых решений. Сейчас время, как сказал один писатель, страшных чудес. Идет конфликтный период, ближайшие 10 лет. И если вспомнить XIX век, тогда конкурировали между собой национальные государства и оригинальные империи. XX век был временем конкуренции социально-экономических систем. XXI век – это век соревнования цивилизаций. Не выживет одна страна в одиночку, какой бы большой она ни была. Даже Китаю это будет очень сложно сделать. Сейчас нужно объединяться по цивилизационному признаку, по ценностному признаку.