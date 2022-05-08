В топе мировых спонсоров войны Америка. Штаты берут на себя почти 40% всех военных расходов

Обстановка на земном шаре сейчас накалена до предела. Уже не раз звучали алармистские заявления, что мир буквально в шаге от третьей мировой. Стоит буквально бросить спичку, и пожар войны вспыхнет с новой силой. Мировые эксперты заговорили об опасности ядерного удара, который может стать фатальным для всех нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь выступает против таких действий, наша страна нацелена на восстановление мира и стабильности в регионе.

Гладкой геополитическую карту мира нельзя было назвать и до украинского конфликта. Неспокойно в Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, Мали. Но угроза того, что точек, окрашенных в цвета хаки, может стать куда больше, вполне реальна. Кому больше всех надо? Ответят цифры.