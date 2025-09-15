«Выступаем против русских». Как ЦИПсО используют учения «Запад-2025» в своих целях? Ответ политолога

Беларусь-США: очередной шаг навстречу. Как большая геополитика рифмуется с национальным интересом нашей страны? Почему заокеанская траектория вызывает осторожный оптимизм? Какие знаки у такой двусторонней дипломатии и что сулит этот контактный кейс? На площадке ток-шоу «По существу» собрались американисты, эксперты и дипломаты, чтобы разобрать известные детали встречи представителя Президента США и Александра Лукашенко и спрогнозировать развитие повестки.

Андрей Лазуткин, политолог: Вы сказали, что мы обсуждаем проблему, которой по факту нет. Потому что за 30 лет наших отношений с Россией, сегодня отношения самые лучшие во всех сферах: гуманитарных, военных, в плане экономики и в плане какого-то доверия. Проверку СВО мы, я считаю, полностью прошли, России помогаем, как можем. Но при этом мнением Президента пытаются манипулировать. Как это надо делать? Есть граждане, которые ориентированы на Польшу, на США, на какие-то либеральные взгляды, которые всегда высказывали примерно одно и то же. Но сегодня, чтобы манипулировать Президентом, нужны другие граждане, которые якобы ориентируются…

Алена Сырова, СТВ:

А вы уверены, Андрей, что нашим Президентом можно манипулировать?

Кирилл Казаков, СТВ:

Ну, кто-то думает, что так можно.

Алена Сырова:

Я сомневаюсь очень сильно.

Андрей Лазуткин:

Есть, условно, обзор каких-то российских СМИ. В этих СМИ будет 10 голосов за Беларусь и один голос против Беларуси, потому что мы там с Трампом разговариваем. Этот один голос можно положить на стол и выдать это за всю российскую позицию. Это не так. Россия большая. Поэтому надо отделять эти маргинальные голоса. И тем более эти голоса могут быть еще проплачены западниками.

Посмотрите сегодня, как работают против России внутри России. Допустим, было выступление Пригожина, мятеж, как мы его называем. Это критика власти с позиции патриотизма. Сегодня эта же критика с позиции патриотизма пытается идти против Лукашенко: посмотрите, он недостаточный патриот России или еще кого-то. Надо все это фильтровать, потому что Украина тоже начала последние два года работать по-новому. Это уже не призывы к какой-то пропольской революции в Беларуси, какой-то либеральной революции.

Сегодня идут учения «Запад». Как они работают? От имени наших военнослужащих записывают какие-то ролики, типа «русские, убирайтесь, русские преступники, мы вот настоящие белорусские патриоты, выступаем против русских». Так сегодня меняется вектор работы против Беларуси. Но надо понимать, это именно вектор подрывной работы против нашего союза с Россией. Послушали, запомнили, кто что говорит – и промолчали. Это самый лучший выход из ситуации.

Что касается американцев, я думаю, дипломаты всегда этой работой занимались, просто сегодня работает немножко другая команда, другие условия, получилось немножко больше, чем обычно получалось – это огромный успех. Но это работа дипломатов. Это не значит, что завтра мы там начнем против России выступать. У нас есть Всебелорусское народное собрание. Вопросы вступления в НАТО, вступления в Евросоюз, введение польского языка – это все решает Всебелорусское собрание, даже не Президент. И это стратегия, которая для России понятна.