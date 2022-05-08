Артём Свиридов: НАТО никогда не начинает военные действия против сильного соперника, всегда имеет дело со слабыми

Обстановка на земном шаре сейчас накалена до предела. Уже не раз звучали алармистские заявления, что мир буквально в шаге от третьей мировой. Стоит буквально бросить спичку, и пожар войны вспыхнет с новой силой. Мировые эксперты заговорили об опасности ядерного удара, который может стать фатальным для всех нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь выступает против таких действий, наша страна нацелена на восстановление мира и стабильности в регионе. Ксения Худолей, политический обозреватель:

Польша с удовольствием подыгрывает американскому военному сценарию. Вблизи Беларуси развернулись крупные учения, а интернет пугает пользователей заголовками «Польша нападет на Беларусь» или «заберет Западную Украину».

Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:

У них возможностей, сил и ресурсов осуществить агрессию в отношении нас нет, они это очень хорошо понимают. И они заходят издалека. Они действуют очень расчетливо, они целенаправленно сеют семена сомнений, некой паники, неспокойствия, нервозности, раздражительности в общество с целью расшатать нынешнюю весьма уверенную и продуманную позицию руководства Беларуси. И пока Североатлантический альянс рассматривает Восточную Европу как наиболее вероятный театр военных действий, нам придется смотреть в оба и укреплять собственные контуры безопасности.