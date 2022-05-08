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Артём Свиридов: НАТО никогда не начинает военные действия против сильного соперника, всегда имеет дело со слабыми

08 мая 2022 16:42
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Обстановка на земном шаре сейчас накалена до предела. Уже не раз звучали алармистские заявления, что мир буквально в шаге от третьей мировой. Стоит буквально бросить спичку, и пожар войны вспыхнет с новой силой. Мировые эксперты заговорили об опасности ядерного удара, который может стать фатальным для всех нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь выступает против таких действий, наша страна нацелена на восстановление мира и стабильности в регионе.

Ксения Худолейполитический обозреватель:
Польша с удовольствием подыгрывает американскому военному сценарию. Вблизи Беларуси развернулись крупные учения, а интернет пугает пользователей заголовками «Польша нападет на Беларусь» или «заберет Западную Украину».

Артём Свиридов: НАТО никогда не начинает военные действия против сильного соперника, всегда имеет дело со слабыми-1

Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:
У них возможностей, сил и ресурсов осуществить агрессию в отношении нас нет, они это очень хорошо понимают. И они заходят издалека. Они действуют очень расчетливо, они целенаправленно сеют семена сомнений, некой паники, неспокойствия, нервозности, раздражительности в общество с целью расшатать нынешнюю весьма уверенную и продуманную позицию руководства Беларуси.

И пока Североатлантический альянс рассматривает Восточную Европу как наиболее вероятный театр военных действий, нам придется смотреть в оба и укреплять собственные контуры безопасности.

Артём Свиридов: НАТО никогда не начинает военные действия против сильного соперника, всегда имеет дело со слабыми-4

Артем Свиридов:
НАТО никогда не осуществляет агрессию, никогда не начинает военные действия против изначально сильного соперника. НАТО всегда имеет дело со слабыми. НАТО всегда имеет дело с теми, с кем на 100 % уверено в победе. Дайте им 3, 4, 5 лет, и они нанесут серьезный удар, но они его нанесут тогда, когда будут уверены в своей победе. Поэтому, с нашей точки зрения, для обеспечения безопасности необходимо укреплять союз с Россией, Китаем, необходимо укреплять сферы безопасности Евразии. Другого выхода нет.

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# Международная политика # Артем Свиридов # Ксения Худолей # Фотофакт

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