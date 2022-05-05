Александр Лукашенко: благодаря мне начались переговоры между Украиной и Россией

Новости Беларуси. Беларусь делала и делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 мая во время интервью информагентству Associated Press, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задать свои вопросы Президенту Беларуси в Минск приехал топ-менеджер издания Иан Филипс. Диалог с Александром Лукашенко журналист вел на самые острые темы – спецоперация России в Украине, западные санкции и белорусско-российские отношения, а также потенциальная возможность применения ядерного оружия. Неудобными вопросами нашего Президента не смутить.

Александр Лукашенко дал на все открытые и недвусмысленные ответы. Попытки в очередной раз обвинить Беларусь в какой-либо агрессии Президент парировал – наша страна всегда выступала за переговорный процесс в решении противоречий Украины и России. Однако, как показывает ситуация, не все стороны конфликта хотят договариваться.