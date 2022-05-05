Прямой эфир

Александр Лукашенко: благодаря мне начались переговоры между Украиной и Россией

05 мая 2022 10:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь делала и делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 мая во время интервью информагентству Associated Press, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: благодаря мне начались переговоры между Украиной и Россией-1

Задать свои вопросы Президенту Беларуси в Минск приехал топ-менеджер издания Иан Филипс. Диалог с Александром Лукашенко журналист вел на самые острые темы – спецоперация России в Украине, западные санкции и белорусско-российские отношения, а также потенциальная возможность применения ядерного оружия. Неудобными вопросами нашего Президента не смутить.  

Александр Лукашенко дал на все открытые и недвусмысленные ответы. Попытки в очередной раз обвинить Беларусь в какой-либо агрессии Президент парировал – наша страна всегда выступала за переговорный процесс в решении противоречий Украины и России. Однако, как показывает ситуация, не все стороны конфликта хотят договариваться.  

Александр Лукашенко: благодаря мне начались переговоры между Украиной и Россией-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все, чтобы этой войны не было. Благодаря вашему покорному слуге, то есть мне, начались переговоры между Украиной и Россией. Я знаю позицию России, я знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, почему Украина не заинтересована в этих переговорах? Еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне.  

Читайте также:

Лукашенко о Латушко: «Я его назначил. А если бы я Макея послушал, я бы его не назначал и правильно бы поступил»

Лукашенко: если Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, мы ответим

Лукашенко в интервью японскому журналисту: «Я никогда никаких военных действий не поддерживал и никогда не буду поддерживать»

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Иан Филипс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Маршрут по лесным дорогам. Гродненские военные отправились в назначенный район в рамках проверки сил реагирования
05 мая 2022 09:57

Маршрут по лесным дорогам. Гродненские военные отправились в назначенный район в рамках проверки сил реагирования

Может распознать пневмонию и анализировать КТ. Рассказываем про умную нейросеть, которую создали белорусы
05 мая 2022 09:46

Может распознать пневмонию и анализировать КТ. Рассказываем про умную нейросеть, которую создали белорусы

«Эта услуга нужна в каждом доме». Чем занимается «муж на час» и почему к ним обращаются даже айтишники?
05 мая 2022 09:05

«Эта услуга нужна в каждом доме». Чем занимается «муж на час» и почему к ним обращаются даже айтишники?