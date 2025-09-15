В Узденском районе открылся новый военно-патриотический клуб «Волот». Занятия проходят на базе местного РОВД. Предусмотрено два уровня подготовки: базовый и повышенный. В роли педагогов и наставников – действующие сотрудники милиции. Они передают ребятам опыт и обучают аспектам, которые действительно пригодятся в реальной службе.

Обучение в клубе организовано для двух возрастных категорий: младшая – от 12 до 14 лет, и старшая – от 15 до 17. Передавать опыт и знания воспитанникам клуба будут опытные педагоги и наставники.

Ольга Пасечник, корреспондент: Пока в клубе занимаются более 20 ребят. Программа разработана с учетом тематической направленности: от медицинской подготовки до практических занятий.

Ребят ждет насыщенная программа: участие в патриотических мероприятиях, а также занятия по основам военного дела, строевой подготовке и топографии. Всеми аспектами военного дела учащиеся должны владеть в совершенстве.

Елена Сергеева, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Узденского РОВД:

У нас есть лица, которые мы будем привлекать для наиболее интересного проведения данных занятий. По медицинской подготовке это будут представители Узденской центральной районной больницы. Для строевой подготовки это будут военные руководители, которые с нами сотрудничают.

Наиболее мотивированные дети, которые хотят поступать в Академию Министерства внутренних дел и желают поработать с действующими сотрудниками бок о бок.

Ребята получат уникальный шанс пообщаться с ветеранами. Под руководством профессионалов подростки будут знакомиться с законами и правовыми аспектами.