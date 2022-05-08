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Руслан Бортник: «То, что происходит сегодня в Украине, приближается к определению новой мировой войны»

08 мая 2022 16:34
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Обстановка на земном шаре сейчас накалена до предела. Уже не раз звучали алармистские заявления, что мир буквально в шаге от третьей мировой. Стоит буквально бросить спичку, и пожар войны вспыхнет с новой силой. Мировые эксперты заговорили об опасности ядерного удара, который может стать фатальным для всех нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь выступает против таких действий, наша страна нацелена на восстановление мира и стабильности в регионе.

Ксения Худолей, политический обозреватель:
Третья по счету мировая война, как утверждают политологи, уже даже не на пороге, а одной ногой вошла в еврозону.

Руслан Бортник: «То, что происходит сегодня в Украине, приближается к определению новой мировой войны»-1

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики:
То, что происходит сегодня в Украине, приближается к определению новой мировой войны. По количеству стран, чьи ресурсы так или иначе вовлечены в войну в Украине, ситуация уже близка действительно к этому определению. Сформировалась новая антироссийская коалиция, более 40 стран в ней принимают участие. Чтобы вы понимали, в Первой мировой войне приняли участие 38 стран, а во Второй – 62. Надо понимать, что сегодня четыре из пяти глобальных государств и объединений уже втянуты в эту войну: США, Российская Федерация, ЕС, НАТО.

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# Международная политика # Руслан Бортник # Ксения Худолей # Фотофакт

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