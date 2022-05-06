Лукашенко: я не исключаю, что нам, трём славянским народам, придётся защищать целостность Украины

Видео нашего телеканала с интервью Президента набрало уже более 700 тысяч просмотров. Так, ролик находится на 2-й позиции в трендах белорусского YouTube. В России же наш сюжет расположился выше всех и занял первую строчку рекомендаций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам скажу одну мысль, которая меня не покидает в последнее время. Вы знаете, мне кажется, такая шальная мысль, что если так будет дальше вести себя, к примеру, Польша, другие страны, то мы, Беларусь, Россия и Украина, будем вместе воевать против вас. Потому что уже в Польше отдельные деятели и политики точат шашки и сабли, видят западную Украину в составе Польши. То есть уже в голове расчленение Украины. Даже нынешнее руководство Украины себе этого позволить не могут. Сами они противостоять так называемым нынешним союзникам не смогут. Поэтому я не исключаю, что нам, трем славянским народам, в том числе украинцам, придется защищать целостность Украины.

Напомним, за полтора часа собеседникам удалось обсудить широкий спектр тем: спецоперация России в Украине, западные санкции, взаимоотношения Минска и Москвы. Без внимания не осталась ни внутренняя ситуации в Беларуси, ни горячие международные вопросы.