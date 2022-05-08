Политолог: Россия – одна из преград для того, чтобы американская система управления миром продолжала действовать

Обстановка на земном шаре сейчас накалена до предела. Уже не раз звучали алармистские заявления, что мир буквально в шаге от третьей мировой. Стоит буквально бросить спичку, и пожар войны вспыхнет с новой силой. Мировые эксперты заговорили об опасности ядерного удара, который может стать фатальным для всех нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь выступает против таких действий, наша страна нацелена на восстановление мира и стабильности в регионе.
Владимир Киреев, политолог (Россия):
Американцы столкнулись с глубокими внутренними противоречиями, с невозможностью управлять миром старыми схемами. И Россия является одной из преград для того, чтобы американские политическая и экономическая системы управления миром продолжали бы действовать. Противоречия с России не снимаются другим способом, кроме как прямой войной. Другой вопрос, что эта война может приобрести очень разные формы, разные конфигурации.
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