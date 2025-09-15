Боровик: для Беларуси суверенитет ни на что не меняется – ни на нефть, ни на воздушное пространство

Беларусь-США: очередной шаг навстречу. Как большая геополитика рифмуется с национальным интересом нашей страны? Почему заокеанская траектория вызывает осторожный оптимизм? Какие знаки у такой двусторонней дипломатии и что сулит этот контактный кейс? На площадке ток-шоу «По существу» собрались американисты, эксперты и дипломаты, чтобы разобрать известные детали встречи представителя Президента США и Александра Лукашенко и спрогнозировать развитие повестки.

Кирилл Казаков, СТВ:

Президент наш точно так же поступает пробелорусски. Очень часто говорят: он прозападный, пророссийский. Какой он? Пробелорусский. Именно в этом и есть уникальность Александра Григорьевича, что он проводит ту самую пробелорусскую политику. Многие же обвиняют: вот он разговаривал с американцами. Кто-то говорит: нет, но он же разговаривал без галстука, и здесь уже как бы есть нарушение некого дипломатического этикета. Значит, вот он, может быть, несерьезно с ними разговаривал. Он разговаривал так, как он разговаривает всегда.

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:

Это все возгласы из психбольницы, когда там начинают переживать по поводу того, что Лукашенко проводит политику суверенного государства. Понимаете, многие путают. Иметь согласованную политику с союзниками – это не значит иметь единую политику внешнюю. У вас всегда с любым партнером, самым близким, у вас с родной сестрой и братом все равно есть нюанс. Все равно хочется жить отдельно, да? Все равно хочется – кому-то нравится красная машина, кому-то трамвай.

Поэтому согласованная внешняя политика не значит единообразная. Меня очень настораживает, я же смотрю паблики наших союзников, например, иногда некоторые неправильно высказываются, что Лукашенко кого-то чуть ли не предал. Не надо так. Мы никогда никого не предавали. И на протяжении всей нашей суверенной истории, вот с момента, когда мы избрали Александра Григорьевича как Президента, мы всегда по отношению к союзникам вели себя правильно. Но нет суверенной страны, которая может, опираясь на один центр силы, сохранять суверенитет.

Я вам уже говорил: если вы под кого-то ляжете и расстелите постель, вас свернут, как лист А4, положат в конверт и за вас будут решать. Скажут: вы слишком слабые для того, чтобы проводить суверенную политику. Это выгодно прежде всего вашим союзникам – ваша сила. Потому что если союзник искренне рассматривает вас как суверенное государство, считается с вашими национальными интересами, ему это выгодно.

Ему выгоден сильный партнер, который может самостоятельно закрыть какие-то свои вопросы во внешней торговле, на внешнем контуре, где-то поддержать. Понимаете, вот сложилась так ситуация у России, конъюнктура не очень выгодная с точки зрения СВО, нужен мирный тыл. Видите, Беларусь как суверенное государство гораздо лучше, чем если бы это было государство, которое тем или иным образом было включено в состав той же Российской Федерации.