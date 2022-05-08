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Молдова и Приднестровье – очень удобный маршрут для поставок в Украину вооружения. Мнение эксперта

08 мая 2022 16:40
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Обстановка на земном шаре сейчас накалена до предела. Уже не раз звучали алармистские заявления, что мир буквально в шаге от третьей мировой. Стоит буквально бросить спичку, и пожар войны вспыхнет с новой силой. Мировые эксперты заговорили об опасности ядерного удара, который может стать фатальным для всех нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь выступает против таких действий, наша страна нацелена на восстановление мира и стабильности в регионе.

Ксения Худолейполитический обозреватель:
В мерах дополнительной безопасности Беларусь обвинять нечего. Ведь, как показывает время, успокаиваться на Западе никто не собирается. Поджечь там, где недавно догорело, – актуальная тактика. Неплохо бы разморозить конфликт в Нагорном Карабахе, спровоцировать что-то в Казахстане или обстрелять и подорвать Приднестровье. Все это вынудит Россию распылять военную помощь по всему региону, ослабляя позиции в Украине.

Молдова и Приднестровье – очень удобный маршрут для поставок в Украину вооружения. Мнение эксперта-1

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Приднестровье):
Наши власти официально сказали, что следы тех, кто совершил эти теракты, ведут на Украину. Мы видим, что Молдова и Приднестровье, например, являются очень удобным логистическим маршрутом для поставок в Украину вооружения, горюче-смазочных материалов. Сейчас это направление почти не работает или работает плохо, с перебоями. Через Приднестровье вообще нет возможности, естественно, никаких поставок, хотя бы потому что Украина заблокировала весь приднестровский участок своих границ, взорвала мост железнодорожный, и никакого сообщения с Украиной сейчас нет. Но на Западе, НАТО просматривают такие вопросы.

Ксения Худолей:
Обнадеживает, что Тирасполь и Кишинев (при всей давности взаимной неприязни) находят силы не поддаться провокации. Не работает пока и блеф о поглощении Румынией Молдовы. Судя по всему, страны не согласны под украинско-российский шум решать свои вопросы силовым путем.

Молдова и Приднестровье – очень удобный маршрут для поставок в Украину вооружения. Мнение эксперта-4

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# Международная политика # Игорь Шорников # Ксения Худолей # Фотофакт

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