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Новости по тегу #Папа Римский Франциск

Конклав по избранию нового Папы Римского соберётся 7 мая в Сикстинской Капелле
28 апреля 2025 16:52

Конклав по избранию нового Папы Римского соберётся 7 мая в Сикстинской Капелле

Мир простился с Папой Римским Франциском! Как прошла траурная церемония и кто займёт Святой Престол?
27 апреля 2025 17:58

Мир простился с Папой Римским Франциском! Как прошла траурная церемония и кто займёт Святой Престол?

Папу Римского Франциска похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре
26 апреля 2025 13:50

Папу Римского Франциска похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре

Более 160 международных делегаций собрались на церемонии похорон Папы Римского Франциска
26 апреля 2025 10:50

Более 160 международных делегаций собрались на церемонии похорон Папы Римского Франциска

Трамп, Зеленский и Макрон прибыли на похороны Папы Римского Франциска
26 апреля 2025 09:01

Трамп, Зеленский и Макрон прибыли на похороны Папы Римского Франциска

В Ватикане 26 апреля пройдёт церемония похорон Папы Римского Франциска
26 апреля 2025 07:51

В Ватикане 26 апреля пройдёт церемония похорон Папы Римского Франциска

Игорь Сергеенко возложил цветы к братской могиле в итальянской Палестрине
25 апреля 2025 17:07

Игорь Сергеенко возложил цветы к братской могиле в итальянской Палестрине

Сергеенко: Папа Римский Франциск отдал жизнь людям и Богу
25 апреля 2025 11:16

Сергеенко: Папа Римский Франциск отдал жизнь людям и Богу

Делегация Беларуси прибыла для участия в церемонии похорон понтифика в Ватикане
25 апреля 2025 07:37

Делегация Беларуси прибыла для участия в церемонии похорон понтифика в Ватикане

Белорусская делегация прибыла в Ватикан для участия в церемонии похорон Папы Франциска
25 апреля 2025 07:33

Белорусская делегация прибыла в Ватикан для участия в церемонии похорон Папы Франциска

Игорь Сергеенко отправится в Ватикан на похороны Папы Франциска
24 апреля 2025 13:41

Игорь Сергеенко отправится в Ватикан на похороны Папы Франциска

Церемония прощания с Папой Римским проходит в Ватикане
23 апреля 2025 16:55

Церемония прощания с Папой Римским проходит в Ватикане