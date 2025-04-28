Новости по тегу #Папа Римский Франциск

Впервые в истории католической церкви европейские кардиналы-выборщики не составят большинство в конклаве. Коллегия кардиналов насчитывает 252 иерарха, из них всего 135 примут участие в голосовании, как и завещал Папа Франциск.
Проводить понтифика в последний путь приехали тысячи верующих и десятки официальных делегаций из разных стран. В том числе из Беларуси.
Церемония похорон, согласно многовековой традиции, была проведена с соблюдением строжайшего протокола.
По поручению главы государства участие в церемонии принимает и белорусская делегация во главе с председателем Палаты представителей.
Церемония похорон Папы Римского Франциска проходит в Ватикане.
Траурные мероприятия начнутся с выноса гроба с телом Папы из собора Святого Петра и его установления на паперти. Мессу возглавит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, а после состоятся обряды последнего прощания.
25 апреля Италия отмечает 80-ю годовщину освобождения от фашизма.
Почти 130 тысяч человек уже отдали последние почести понтифику. Как отметил Игорь Сергеенко, есть ценности, которые выше любой политики и экономики – это миролюбие, справедливость, истина, добро.
В составе делегации – посол при Святом Престоле и временный поверенный в делах Беларуси в Италии.
Траурная месса состоится утром 26 апреля, на мероприятии будут присутствовать многие мировые лидеры и члены королевской семьи.
В белорусскую делегацию также войдут посол при Святом Престоле и временный поверенный в делах в Италии.
В связи с уходом Папы Римского в итальянской столице значительно повышены меры безопасности.
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