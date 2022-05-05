Александр Лукашенко: развязывать какую-то войнушку здесь абсолютно не в интересах белорусского государства

Новости Беларуси. Беларусь делала и делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 мая во время интервью информагентству Associated Press, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы проводим все мероприятия на нашей территории. Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся. И не будем это делать, более того. Да и угрожать мы не можем. Мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку здесь, на западе, абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно.