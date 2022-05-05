Александр Лукашенко: развязывать какую-то войнушку здесь абсолютно не в интересах белорусского государства

Новости Беларуси. Беларусь делала и делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 мая во время интервью информагентству Associated Press, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь делала и делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 мая во время интервью информагентству Associated Press, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидаемо, прозвучал вопрос о начале внезапной проверки сил реагирования белорусской армии. Новость взбудоражила западные СМИ. Александр Лукашенко отметил: возможность каких-то угроз с нашей стороны приписывают напрасно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы проводим все мероприятия на нашей территории. Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся. И не будем это делать, более того. Да и угрожать мы не можем. Мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку здесь, на западе, абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно.
Александр Лукашенко: благодаря мне начались переговоры между Украиной и Россией. Читайте здесь.
Интервью информационному агентству длилось 1,5 часа. По словам Иана Филипса, разговор был открытым. Удалось обсудить широкий спектр тем – от внутренней ситуации в Беларуси до горячих международных вопросов. Отметим, информацию Associated Press получают подписчики в 120 странах. Ежедневно издание выпускает несколько тысяч материалов на английском, испанском и арабском языках.
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