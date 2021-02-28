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О подготовке к ОИ и о положении дел в белорусском спорте. Самое важное об олимпийском собрании НОК с участием Президента

28 февраля 2021 16:44
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Новости Беларуси. На Олимпиаде в Токио Беларусь должен представить боеспособный спортивный «десант». До состязаний в Японии осталось буквально полгода, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подготовку к главным стартам четырехлетия 26 февраля обсудили на олимпийском собрании в НОК. Впрочем, говорили здесь не только об олимпийском спорте, но и об играх политических.

Евгений Пустовой продолжит тему.

О подготовке к ОИ и о положении дел в белорусском спорте. Самое важное об олимпийском собрании НОК с участием Президента-1

Говорят, в политике и спорте разбираются все. Но здесь действительно те, кто разбираются. Национальное олимпийское движение Беларуси обсудили на неделе.

Олимпийский путь Беларуси начинался в Атланте. На первых летних Играх четырехлетия мы заняли 37-е место, в Рио-Де-Жанейро спустились на 40-е.

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О подготовке к ОИ и о положении дел в белорусском спорте. Самое важное об олимпийском собрании НОК с участием Президента-4

Большой разговор про спорт оказался недолгим, зато порой резким и точно предельно честным.

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Базы – современные, спорт – почти идеология государства, деньги на поддержку перспективных направлений всегда выделяют. К Токио готовятся 260 олимпийцев по 26 видам спорта. Пока квалификацию прошел лишь каждый четвертый спортсмен в 16 видах. Ни один игровой вид спорта не пробился, кроме мини-баскетбола.

О подготовке к ОИ и о положении дел в белорусском спорте. Самое важное об олимпийском собрании НОК с участием Президента-7

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Сейчас мир спорта окунули в политику. Свои амбиции и аппетиты сверхдержавы утоляют в том числе и на Олимпиадах. «Мы, белорусы – мирные люди» – для того, чтобы звучали слова нашего гимна, надо драться.

О подготовке к ОИ и о положении дел в белорусском спорте. Самое важное об олимпийском собрании НОК с участием Президента-10

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Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Неспортивное поведение и у международных спортивных функционеров. Самое обидное, что в грязные игры против правил элементарной чести ввязались обласканные государством, но уже не спортивной удачей некоторые белорусские спортсмены.

О подготовке к ОИ и о положении дел в белорусском спорте. Самое важное об олимпийском собрании НОК с участием Президента-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
На раскачивание общества известные «спонсоры» не жалеют денег. 

О подготовке к ОИ и о положении дел в белорусском спорте. Самое важное об олимпийском собрании НОК с участием Президента-16

Евгений Пустовой:
Будущее олимпийского движения Беларуси обсуждали здесь, в Зале олимпийской славы. Вот они, фотографии звезд белорусского спорта, белорусов-олимпийцев. У них в свое время много чего не было. Но было главное – чувство Родины. А чего же не хватает нынешним белорусским спортсменам? Президент даже парировал: если ковров, то хотя бы здесь их готовы расстелить. Ковры есть. Должно быть еще желание бороться за медали.

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