О подготовке к ОИ и о положении дел в белорусском спорте. Самое важное об олимпийском собрании НОК с участием Президента
Новости Беларуси. На Олимпиаде в Токио Беларусь должен представить боеспособный спортивный «десант». До состязаний в Японии осталось буквально полгода, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Подготовку к главным стартам четырехлетия 26 февраля обсудили на олимпийском собрании в НОК. Впрочем, говорили здесь не только об олимпийском спорте, но и об играх политических.
Евгений Пустовой продолжит тему.
Говорят, в политике и спорте разбираются все. Но здесь действительно те, кто разбираются. Национальное олимпийское движение Беларуси обсудили на неделе.
Олимпийский путь Беларуси начинался в Атланте. На первых летних Играх четырехлетия мы заняли 37-е место, в Рио-Де-Жанейро спустились на 40-е.
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Большой разговор про спорт оказался недолгим, зато порой резким и точно предельно честным.
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Базы – современные, спорт – почти идеология государства, деньги на поддержку перспективных направлений всегда выделяют. К Токио готовятся 260 олимпийцев по 26 видам спорта. Пока квалификацию прошел лишь каждый четвертый спортсмен в 16 видах. Ни один игровой вид спорта не пробился, кроме мини-баскетбола.
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Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Неспортивное поведение и у международных спортивных функционеров. Самое обидное, что в грязные игры против правил элементарной чести ввязались обласканные государством, но уже не спортивной удачей некоторые белорусские спортсмены.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На раскачивание общества известные «спонсоры» не жалеют денег.
Евгений Пустовой:
Будущее олимпийского движения Беларуси обсуждали здесь, в Зале олимпийской славы. Вот они, фотографии звезд белорусского спорта, белорусов-олимпийцев. У них в свое время много чего не было. Но было главное – чувство Родины. А чего же не хватает нынешним белорусским спортсменам? Президент даже парировал: если ковров, то хотя бы здесь их готовы расстелить. Ковры есть. Должно быть еще желание бороться за медали.
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