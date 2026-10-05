Новости по тегу #Виктор Лукашенко

Отдельно на встрече говорили о роли Азербайджана в мировом спорте.
Виктор Лукашенко выразил Мариусу Визеру благодарность за встречу и тепло пригласил его приехать в Беларусь – в любое время.
Стороны высказали намерения и далее поддерживать тесное взаимодействие в области спорта.
В первую очередь главу государства интересовала ситуация в мировом спорте, где в последние годы белорусские спортсмены оказались под политическими ограничениями.
Спортивно-благотворительный проект стартовал 15 июня. В течение почти двух недель несколько сотен белорусов совершали тренировки, чтобы внести свой вклад в дело помощи тяжелобольным детям
Глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко провел переговоры с министром по делам спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве Анселем Нхамо Саньятве.
Национальному олимпийскому комитету Беларуси 35 лет. На неделе в штаб-квартире НОК чествовали тех, кто строил белорусский спорт. Это фундамент, с которого сегодня стартуют ребята к новым победам.
Благотворительный марафон «Наши дети» шагает по Беларуси.
В первый день турнира был установлен национальный рекорд. Анастасия Кулешова 200-метровку баттерфляем проплыла за 2 минуты 10 секунд и завоевала серебро соревнований.
Во Владивостоке состоялась рабочая встреча президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко с губернатором дальневосточного региона Олегом Кожемяко.
Спортсмены были удостоены нагрудных знаков и удостоверения о присвоении звания «Мастер спорта международного класса».
Он подчеркнул, что 23 июня – важная дата для олимпийского движения и всего современного мира.
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