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Новости по тегу #Виктор Лукашенко

Виктор Лукашенко провел переговоры с руководством НОК Азербайджана
05 октября 2026 16:00

Виктор Лукашенко провел переговоры с руководством НОК Азербайджана

Виктор Лукашенко встретился с главой Международной федерации дзюдо Мариусом Визером
05 октября 2026 07:37

Виктор Лукашенко встретился с главой Международной федерации дзюдо Мариусом Визером

Виктор Лукашенко встретился с главой Республики Саха Айсеном Николаевым
30 сентября 2026 20:08

Виктор Лукашенко встретился с главой Республики Саха Айсеном Николаевым

Александр Лукашенко принял с докладом президента НОК
06 июля 2026 10:49

Александр Лукашенко принял с докладом президента НОК

Активности, именитые гости и выступления артистов! В Минске проходит финал «Олимпийского дня»
27 июня 2026 14:07

Активности, именитые гости и выступления артистов! В Минске проходит финал «Олимпийского дня»

Беларусь и Зимбабве укрепляют спортивные связи
07 мая 2026 18:13

Беларусь и Зимбабве укрепляют спортивные связи

От первых шагов к новым вершинам в спорте! Как НОК Беларуси отметил 35-летний юбилей?
29 марта 2026 18:35

От первых шагов к новым вершинам в спорте! Как НОК Беларуси отметил 35-летний юбилей?

Белорусские олимпийцы присоединились к марафону «Наши дети» в Светлогорске
23 декабря 2025 17:56

Белорусские олимпийцы присоединились к марафону «Наши дети» в Светлогорске

С национальным рекордом! Кубок сильнейших спортсменов по плаванию стартовал в Минске
20 ноября 2025 20:06

С национальным рекордом! Кубок сильнейших спортсменов по плаванию стартовал в Минске

В Приморском крае обсудили перспективы белорусско-российского взаимодействия по линии спорта
01 августа 2025 07:20

В Приморском крае обсудили перспективы белорусско-российского взаимодействия по линии спорта

В НОК Беларуси чествовали национальную команду по пляжному футболу
25 июня 2025 11:44

В НОК Беларуси чествовали национальную команду по пляжному футболу

Президент НОК Беларуси поздравил спортивную общественность с Международным олимпийским днём
23 июня 2025 17:55

Президент НОК Беларуси поздравил спортивную общественность с Международным олимпийским днём