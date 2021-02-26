Александр Лукашенко белорусским хоккеистам: «Никаких оправданий быть не может»

Напомним, из-за локдауна Олимпиаду в Токио отложили. Это, считай, еще год форы. Для белорусских спортсменов точно. Ведь у нас, в отличие от других стран, спортивная жизнь не остановилась. Прошли национальные старты, а все спортивные и оздоровительные центры работали только на белорусских спортсменов. В пандемию определили четыре стерильные базы для национальной сборной. К тому же, по решению главы государства, была продлена и выплата олимпийских стипендий. Хотя это не новость, государство постоянно вкладывает деньги в спорт. Такой бы отдачи и от всех спортсменов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всегда слышу заверения, заверения, потом оправдания – чего-то не хватает. Допустим, нашим хоккеистам в Казахстане чего-то не хватило, чтобы выиграть у дворовой команды. Последнее место заняли. Я попросил: ну, давайте посчитаем, сколько денег стоило туда съездить и обратно. И опять те же объяснения: а вот вы понимаете, у нас нет детского хоккея. Вот в Латвии детский хоккей развивается, цветет и пахнет. И мы телепаемся с этим рижским «Динамо». Чем они там закончили вчера, я не досмотрел?

– 2:1 выиграли.

Александр Лукашенко:

Слава тебе, господи, хоть у «Динамо» выиграли. Спасибо. Но вы понимаете, о чем я говорю. И одни только объяснения – вот чего-то не хватает. Ну выберите вы 25-30 человек из тех сотен, которые занимаются сегодня хоккеем, и тренируйте их. Это я к тому, что никаких оправданий быть не может.