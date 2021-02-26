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Александр Лукашенко о спортсменах: «На предательстве родины счастья не построишь»

26 февраля 2021 13:51
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Новости Беларуси. «Мы туда едем сражаться». 26 февраля в Национальном олимпийском комитете обсудили подготовку наших спортсменов к мировым стартам четырехлетия и избрали руководство НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла с участием главы государства.  

Александр Лукашенко о спортсменах: «На предательстве родины счастья не построишь»-1

Разговор не только о подготовке к Играм в Токио. Но и об играх политических и неспортивном поведении международных функционеров. Некоторые белорусские звезды тоже сошли с дистанции в непростой период для страны.  

Виктор Лукашенко избран на пост президента Национального олимпийского комитета

Александр Лукашенко о спортсменах: «На предательстве родины счастья не построишь»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
В ход идет все: от откровенных фейков и создания агрессивной информационной среды до запугиваний и попыток терактов. На раскачивание общества известные «спонсоры» не жалеют денег. В эту воронку, затянуло, к сожалению, и некоторых наших спортсменов, в основном бывших. Тех, кого так заботливо растили наши тренеры в спортивных школах. Тех, кому были созданы абсолютно все условия для совмещения учебы и тренировок в училищах олимпийского резерва и университетах. Тех, кому государство дало возможность заниматься спортом профессионально, не отвлекаясь на бытовые вопросы. Наши лучшие врачи бесплатно лечили их от травм. И даже при дисквалификации мы их не бросали. А теперь они стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения, да и страны в целом. Именно с их подачи Беларусь потеряла чемпионаты мира по хоккею и современному пятиборью. Ну а они получили свои 30 сребреников. Но это мы все переживем. Я не думаю, что мы здесь что-то катастрофически потеряли. Скажу одно: на предательстве родины счастья не построишь.  

Александр Лукашенко о спортсменах: «На предательстве родины счастья не построишь»-7

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# Государственная политика в области спорта # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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