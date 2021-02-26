Александр Лукашенко о спортсменах: «На предательстве родины счастья не построишь»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ход идет все: от откровенных фейков и создания агрессивной информационной среды до запугиваний и попыток терактов. На раскачивание общества известные «спонсоры» не жалеют денег. В эту воронку, затянуло, к сожалению, и некоторых наших спортсменов, в основном бывших. Тех, кого так заботливо растили наши тренеры в спортивных школах. Тех, кому были созданы абсолютно все условия для совмещения учебы и тренировок в училищах олимпийского резерва и университетах. Тех, кому государство дало возможность заниматься спортом профессионально, не отвлекаясь на бытовые вопросы. Наши лучшие врачи бесплатно лечили их от травм. И даже при дисквалификации мы их не бросали. А теперь они стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения, да и страны в целом. Именно с их подачи Беларусь потеряла чемпионаты мира по хоккею и современному пятиборью. Ну а они получили свои 30 сребреников. Но это мы все переживем. Я не думаю, что мы здесь что-то катастрофически потеряли. Скажу одно: на предательстве родины счастья не построишь.