«Это чувство большой радости». Игорь Оловников поделился эмоциями после получения ордена Франциска Скорины

В преддверии одного из главных государственных праздников, Дня народного единства, Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды гражданам, вносящим значимый вклад в развитие страны. Среди них Игорь Владимирович Оловников, народный артист Беларуси, ведущий мастер сцены Белорусской государственной филармонии. Его заслуги отмечены высокой наградой – орденом Франциска Скорины. Сегодня он в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:

У вас действительно великая награда сейчас на груди. Мы поздравляем вас с ее получением. Есть у артиста какие-то особые ощущения, особые эмоции, когда ему вручают такую награду?