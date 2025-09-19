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«Это чувство большой радости». Игорь Оловников поделился эмоциями после получения ордена Франциска Скорины

19 сентября 2025 12:32
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В преддверии одного из главных государственных праздников, Дня народного единства, Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды гражданам, вносящим значимый вклад в развитие страны. Среди них Игорь Владимирович Оловников, народный артист Беларуси, ведущий мастер сцены Белорусской государственной филармонии. Его заслуги отмечены высокой наградой – орденом Франциска Скорины. Сегодня он в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. 

Юрий Царев, ведущий:
У вас действительно великая награда сейчас на груди. Мы поздравляем вас с ее получением. Есть у артиста какие-то особые ощущения, особые эмоции, когда ему вручают такую награду?

«Это чувство большой радости». Игорь Оловников поделился эмоциями после получения ордена Франциска Скорины-2

Игорь Оловников, народный артист Беларуси:
Во-первых, это чувство большой радости. В этом зале во Дворце Независимости было очень торжественно. Это очень светлый зал. И Президент сам прикреплял этот орден. Но, знаете, я испытываю еще чувство ответственности. Потому что это очень высокая награда государственная. И, конечно, каждый раз, когда ты выходишь на сцену, ты должен ее подтверждать и оправдывать. Пожалуй, еще чувство гордости за нашу профессию.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Игорь Оловников # Александра Каштанова

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