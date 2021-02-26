Александр Лукашенко: «Так сколько будет в теннисе медалей? Там-то у нас все духовитые»
Новости Беларуси. 26 февраля в Национальном олимпийском комитете обсудили подготовку наших спортсменов к мировым стартам четырехлетия и избрали руководство НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла с участием главы государства.
Сколько раз наши атлеты останавливались в шаге от пьедестала. И нет обиднее той медали, которую в народе прозвали деревянной.
Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:
Давайте включим дух. При всех равных моментах в разных странах, как вы только сказали, рижское «Динамо» – маленькая страна, но выигрывала всю жизнь, в советское время за счет духа. Мое такое предложение: давайте этот дух находить, особенно в этой сегодня ситуации, в которой оказывается наша страна.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Короче, я так понял из вашего выступления, что у министра духа не хватает.
Сергей Тетерин:
Надо пожестче, может быть, где-то.
Александр Лукашенко:
Так сколько будет в теннисе медалей? Там-то у нас все духовитые.
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