Александр Лукашенко: «Так сколько будет в теннисе медалей? Там-то у нас все духовитые»

Новости Беларуси. 26 февраля в Национальном олимпийском комитете обсудили подготовку наших спортсменов к мировым стартам четырехлетия и избрали руководство НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла с участием главы государства.

Сколько раз наши атлеты останавливались в шаге от пьедестала. И нет обиднее той медали, которую в народе прозвали деревянной.