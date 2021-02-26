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Александр Лукашенко: «Так сколько будет в теннисе медалей? Там-то у нас все духовитые»

26 февраля 2021 20:15
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Новости Беларуси. 26 февраля в Национальном олимпийском комитете обсудили подготовку наших спортсменов к мировым стартам четырехлетия и избрали руководство НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла с участием главы государства.

Сколько раз наши атлеты останавливались в шаге от пьедестала. И нет обиднее той медали, которую в народе прозвали деревянной.

Александр Лукашенко: «Так сколько будет в теннисе медалей? Там-то у нас все духовитые»-1

Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:
Давайте включим дух. При всех равных моментах в разных странах, как вы только сказали, рижское «Динамо» – маленькая страна, но выигрывала всю жизнь, в советское время за счет духа. Мое такое предложение: давайте этот дух находить, особенно в этой сегодня ситуации, в которой оказывается наша страна.

Александр Лукашенко: «Так сколько будет в теннисе медалей? Там-то у нас все духовитые»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Короче, я так понял из вашего выступления, что у министра духа не хватает.

Александр Лукашенко: «Так сколько будет в теннисе медалей? Там-то у нас все духовитые»-7

Сергей Тетерин:
Надо пожестче, может быть, где-то.

Александр Лукашенко:
Так сколько будет в теннисе медалей? Там-то у нас все духовитые.

Сергей Тетерин: «На Олимпиаду у нас может вырисовываться хорошая команда» (читать далее).   

Александр Лукашенко: «Так сколько будет в теннисе медалей? Там-то у нас все духовитые»-10

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# Олимпиада 2020 # Александр Лукашенко # Сергей Тетерин # Сергей Ковальчук # Алена Сырова # Фотофакт

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