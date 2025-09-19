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МТС усилил сеть для 370 тысяч абонентов на Днях города в Минске, Гродно и Гомеле

19 сентября 2025 12:18
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МТС поддержал Дни города в Минске, Гродно и Гомеле, усилив сеть в местах массового скопления людей. Дополнительные мощности были задействованы на главных городских праздниках, чтобы сотни тысяч белорусов могли оставаться на связи, делиться впечатлениями и публиковать контент в реальном времени.

МТС усилил сеть для 370 тысяч абонентов на Днях города в Минске, Гродно и Гомеле-1

В Минске штатная инфраструктура была дополнительно усилена двумя передвижными базовыми станциями возле Дворца спорта и стелы «Минск – город-герой». По одной передвижной станции были задействованы в районе гродненской площади Ленина и в периметре Гомельского Дворцово-паркового ансамбля.

В столице в местах главных праздничных мероприятий в минувшие выходные мобильной связью воспользовались более 180 тысяч абонентов, в Гомеле – почти 60 тысяч, а в Гродно неделей ранее – свыше 130 тысяч. Пользователи в сумме проговорили почти 750 тысяч минут и использовали более 20 Терабайт интернет-трафика, отправляя сообщения, фото и видео прямо с места событий.

Мероприятия по усилению сети также позволили абонентам и других операторов пользоваться связью четвертого поколения. Это стало возможным благодаря оборудованию единого инфраструктурного оператора beCloud на передвижных базовых станциях МТС.

Справка:

МТС – крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Пользователей обслуживают почти 20 тысяч базовых станций с охватом более 98 % территории страны. 

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 2 квартала. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью – предприятием «БелГИЭ». Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 19 сентября.

*На правах рекламы.

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