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Денис Сабалевский: у нас большие планы на ОИ. У нас есть достойные ребята

28 февраля 2021 16:43
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Новости Беларуси. Из-за пандемии старты четырехлетия перенесли на год, получилась олимпийская пятилетка. Поэтому Президент продлил спортсменам выплату олимпийских лицензий. В Беларуси локдаун спортивную жизнь не остановил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

26 февраля в Национальном олимпийском комитете обсудили подготовку наших спортсменов к мировым стартам четырехлетия и избрали руководство НОК Беларуси. Встреча прошла с участием главы государства.  

Денис Сабалевский: у нас большие планы на ОИ. У нас есть достойные ребята-1

Прошли национальные старты, а все спортивные и оздоровительные центры работали только на белорусских спортсменов. В пандемию было определено четыре стерильные базы для национальной сборной. Но сверхзадача – завоевать в Токио 110 лицензий – пока не выполнена. Хочется надеяться, что пока.

Денис Сабалевский: у нас большие планы на ОИ. У нас есть достойные ребята-4

Денис Сабалевский, исполнительный директор Белорусской федерации бокса:
У нас большие планы на эти Олимпийские игры. То есть мы от бокса планируем завоевание не менее четырех лицензий. Соответственно, планируем олимпийскую медаль. У нас есть достойные ребята, у нас есть достойная молодежь, у нас есть достойная замена. То есть у нас сейчас из 22 спортсменов национальной команды по боксу 12 моложе 22 лет. И это очень здорово.

Денис Сабалевский: у нас большие планы на ОИ. У нас есть достойные ребята-7

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# Олимпиада 2020 # Александр Лукашенко # Денис Сабалевский # Евгений Пустовой # Фотофакт

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