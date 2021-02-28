Денис Сабалевский: у нас большие планы на ОИ. У нас есть достойные ребята

Прошли национальные старты, а все спортивные и оздоровительные центры работали только на белорусских спортсменов. В пандемию было определено четыре стерильные базы для национальной сборной. Но сверхзадача – завоевать в Токио 110 лицензий – пока не выполнена. Хочется надеяться, что пока.

Денис Сабалевский, исполнительный директор Белорусской федерации бокса:

У нас большие планы на эти Олимпийские игры. То есть мы от бокса планируем завоевание не менее четырех лицензий. Соответственно, планируем олимпийскую медаль. У нас есть достойные ребята, у нас есть достойная молодежь, у нас есть достойная замена. То есть у нас сейчас из 22 спортсменов национальной команды по боксу 12 моложе 22 лет. И это очень здорово.