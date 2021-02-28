Александр Лукашенко на избрании нового президента НОК: «У нас счётная комиссия, это серьёзно»

Новости Беларуси. На Олимпиаде в Токио Беларусь должен представить боеспособный спортивный «десант». До состязаний в Японии осталось буквально полгода, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Подготовку к главным стартам четырехлетия 26 февраля обсудили на олимпийском собрании в НОК. Впрочем, говорили здесь не только об олимпийском спорте, но и об играх политических.
Александр Лукашенко: «Ни один мой ребёнок Президентом в Беларуси не будет после меня»
Подготовка к Играм – не единственная важная тема встречи. Состоялись выборы главы НОК. Третьим руководителем выбрали Виктора Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо голосовать. Ты что? Нас измочалят, потом скажут: «Даже не проголосовали». У нас счетная комиссия, это серьезно.
Полина Головина, генеральный секретарь НОК:
Этот вопрос выносится на голосование. Кто за?
Александр Лукашенко:
Я даже отвернулся.
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Нынешний председатель – личность в НОК известная. До этого был первым вице-президентом. Теперь эта должность упразднена. А вот вице-президентом выбрали Дмитрия Довгаленка. С восьми лет в спорте и больше 10 лет – в НОК.
Имена в спорте и девять избранных членов исполкома.
Полина Головина:
Я позволю себе зачитать эти фамилии.
Александр Лукашенко:
У всех есть эти списки?
Учитывая заслуги перед отечественным спортом и национальным олимпийским движением, прозвучало предложение избрать почетным президентом НОК главу государства. Президент ответил однозначно: не стоит торопиться. Двери в его кабинет для спортсменов и так всегда открыты. А вот кому действительно надо будет спешить, так это нашим олимпийцам – к финишу в Токио.