Александр Лукашенко на избрании нового президента НОК: «У нас счётная комиссия, это серьёзно»

Новости Беларуси. На Олимпиаде в Токио Беларусь должен представить боеспособный спортивный «десант». До состязаний в Японии осталось буквально полгода, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подготовку к главным стартам четырехлетия 26 февраля обсудили на олимпийском собрании в НОК. Впрочем, говорили здесь не только об олимпийском спорте, но и об играх политических.

Александр Лукашенко: «Ни один мой ребёнок Президентом в Беларуси не будет после меня» Подготовка к Играм – не единственная важная тема встречи. Состоялись выборы главы НОК. Третьим руководителем выбрали Виктора Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо голосовать. Ты что? Нас измочалят, потом скажут: «Даже не проголосовали». У нас счетная комиссия, это серьезно.

Полина Головина, генеральный секретарь НОК:

Этот вопрос выносится на голосование. Кто за? Александр Лукашенко:

Я даже отвернулся. «Вы просто подставитесь сами и меня будут костылять». Александру Лукашенко предложили стать почётным президентом НОК

Нынешний председатель – личность в НОК известная. До этого был первым вице-президентом. Теперь эта должность упразднена. А вот вице-президентом выбрали Дмитрия Довгаленка. С восьми лет в спорте и больше 10 лет – в НОК.