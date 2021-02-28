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Александр Лукашенко на избрании нового президента НОК: «У нас счётная комиссия, это серьёзно»

28 февраля 2021 16:44
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Новости Беларуси. На Олимпиаде в Токио Беларусь должен представить боеспособный спортивный «десант». До состязаний в Японии осталось буквально полгода, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подготовку к главным стартам четырехлетия 26 февраля обсудили на олимпийском собрании в НОК. Впрочем, говорили здесь не только об олимпийском спорте, но и об играх политических.

Александр Лукашенко на избрании нового президента НОК: «У нас счётная комиссия, это серьёзно»-1

Александр Лукашенко: «Ни один мой ребёнок Президентом в Беларуси не будет после меня» 

Подготовка к Играм – не единственная важная тема встречи. Состоялись выборы главы НОК. Третьим руководителем выбрали Виктора Лукашенко.

Александр Лукашенко на избрании нового президента НОК: «У нас счётная комиссия, это серьёзно»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Надо голосовать. Ты что? Нас измочалят, потом скажут: «Даже не проголосовали». У нас счетная комиссия, это серьезно.

Александр Лукашенко на избрании нового президента НОК: «У нас счётная комиссия, это серьёзно»-7

Полина Головина, генеральный секретарь НОК:
Этот вопрос выносится на голосование. Кто за?

Александр Лукашенко:
Я даже отвернулся.

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Александр Лукашенко на избрании нового президента НОК: «У нас счётная комиссия, это серьёзно»-10

Нынешний председатель – личность в НОК известная. До этого был первым вице-президентом. Теперь эта должность упразднена. А вот вице-президентом выбрали Дмитрия Довгаленка. С восьми лет в спорте и больше 10 лет – в НОК.

Александр Лукашенко на избрании нового президента НОК: «У нас счётная комиссия, это серьёзно»-13

Имена в спорте и девять избранных членов исполкома.

Полина Головина:
Я позволю себе зачитать эти фамилии.

Александр Лукашенко:
У всех есть эти списки?

Учитывая заслуги перед отечественным спортом и национальным олимпийским движением, прозвучало предложение избрать почетным президентом НОК главу государства. Президент ответил однозначно: не стоит торопиться. Двери в его кабинет для спортсменов и так всегда открыты. А вот кому действительно надо будет спешить, так это нашим олимпийцам – к финишу в Токио.

Александр Лукашенко на избрании нового президента НОК: «У нас счётная комиссия, это серьёзно»-16

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# Государственная политика в области спорта # Александр Лукашенко # Виктор Лукашенко # Полина Головина # Евгений Пустовой # Дмитрий Довгалёнок # Фотофакт

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