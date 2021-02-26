Александр Лукашенко: «Главный контролёр – это результат. Нет результата – нет тренера, нет работы»

Новости Беларуси. «Мы туда едем сражаться». 26 февраля в Национальном олимпийском комитете обсудили подготовку наших спортсменов к мировым стартам четырехлетия и избрали руководство НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла с участием главы государства. Александр Лукашенко белорусским хоккеистам: «Никаких оправданий быть не может»

Для акклиматизации спортсменов к природным условиям в Японии есть договоренность с Сахалинским регионом России. Спортивные базы открыты для тренировок белорусов. К поездке в Токио – там, где должна состояться Олимпиада – готовятся 260 олимпийцев по 26 видам спорта. Пока квалификацию прошел лишь каждый четвертый спортсмен в 16 видах спорта. Игровые виды – в аутсайдерах. Путевку на летнюю Олимпиаду получили только баскетболисты. В чем причина нерасторопности белорусских спортсменов и равнодушия тренеров? Диалог честный и даже острый. Александр Лукашенко: «Едем в Токио драться! И чем больше жмут на людей, тем большее сопротивление»

Сергей Тетерин, председатель Белорусской федерации тенниса:

При равных условиях, при равных хороших условиях, подготовке, фармакологии – все есть. Но вот такой вот, белорусской, наверное, чуть-чуть черты, что надо наступить себе на горло. На опыте даже 2012 года: восемь четвертых мест. Где решался уже не уровень спортсмена профессиональный: знаешь ли ты бросок, прием или в боксе, или в разных видах спорта. Не хватало вот этого духа. Я хочу пожелать, наверное, спортсменам. И что для этого сделать? Ну, наверное, учиться терпеть. Терпение все заглаживается в тренировках, поэтому я просто хочу пожелать всем спортсменам и нам: давайте включим дух, пора уже при всех равных моментах, так сказать, в разных странах, как вы только сказали: рижское «Динамо» – маленькая страна, но выигрывала всю жизнь, и в советское время – за счет духа. Вот мое такое предложение: давайте этот дух находить и особенно в этой сегодня ситуации, в которой оказывается наша страна.