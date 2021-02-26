Александр Лукашенко: «Главный контролёр – это результат. Нет результата – нет тренера, нет работы»
Новости Беларуси. «Мы туда едем сражаться». 26 февраля в Национальном олимпийском комитете обсудили подготовку наших спортсменов к мировым стартам четырехлетия и избрали руководство НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла с участием главы государства.
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Для акклиматизации спортсменов к природным условиям в Японии есть договоренность с Сахалинским регионом России. Спортивные базы открыты для тренировок белорусов.
К поездке в Токио – там, где должна состояться Олимпиада – готовятся 260 олимпийцев по 26 видам спорта.
Пока квалификацию прошел лишь каждый четвертый спортсмен в 16 видах спорта. Игровые виды – в аутсайдерах. Путевку на летнюю Олимпиаду получили только баскетболисты. В чем причина нерасторопности белорусских спортсменов и равнодушия тренеров? Диалог честный и даже острый.
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Сергей Тетерин, председатель Белорусской федерации тенниса:
При равных условиях, при равных хороших условиях, подготовке, фармакологии – все есть. Но вот такой вот, белорусской, наверное, чуть-чуть черты, что надо наступить себе на горло. На опыте даже 2012 года: восемь четвертых мест. Где решался уже не уровень спортсмена профессиональный: знаешь ли ты бросок, прием или в боксе, или в разных видах спорта. Не хватало вот этого духа. Я хочу пожелать, наверное, спортсменам. И что для этого сделать? Ну, наверное, учиться терпеть. Терпение все заглаживается в тренировках, поэтому я просто хочу пожелать всем спортсменам и нам: давайте включим дух, пора уже при всех равных моментах, так сказать, в разных странах, как вы только сказали: рижское «Динамо» – маленькая страна, но выигрывала всю жизнь, и в советское время – за счет духа. Вот мое такое предложение: давайте этот дух находить и особенно в этой сегодня ситуации, в которой оказывается наша страна.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот эта вот заскорузлость, Тетерин это назвал, что у нас вот мы белорусы, «памяркоўныя» такие вот, но это заскорузлость, понимаете? Мы чего-то боимся. Проводите соревнования, такая зима в этом году! Все делаем ради того, чтобы по телевизору показать, что у нас эти соревнования проводятся. Вот в связи с этим я хочу сказать, что вот федерации, руководители федераций, руководители наблюдательных советов – а это все большие люди с портфелями. Тройка наша – вот они – вы головой ответите за результат! Еще раз подчеркиваю: наши люди не богаты. И не проблема: они видят, что мы тратимся на спорт. И тому, кто показывал результат, я всегда выполнял свои обещания. А главный контролер – это результат. Нет результата – нет тренера, нет работы. Поэтому я просто вам по-мужски говорю: после Олимпиады разберемся!