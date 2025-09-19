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Поили оленя колой и таскали за рога – суд назначил хулиганам административный арест на 10 суток

19 сентября 2025 13:49
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Поили оленя колой и таскали его за рога. Суд в Минске назначил наказание двум жителям Витебской области: административный арест на 10 суток каждому за хулиганство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поили оленя колой и таскали за рога – суд назначил хулиганам административный арест на 10 суток-2

На прошлой неделе мужчины, посещая зоопарк, подошли к вольеру, где содержался благородный олень и стали совершать противоправные действия, снимая происходящее на мобильный телефон. На замечания окружающих они не реагировали. Уже будучи задержанными, причину своего поведения гости Минска пояснили тем, что им было весело. Оказавшись в суде, мужчины признали вину, не отрицая происходившее. На судебном заседании они указали, что сразу после ареста готовы принести извинения зоопарку и, в том числе, угостить деликатесами пострадавшее животное.

# Зоопарк # Хулиганство # Человек и животные

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