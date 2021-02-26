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«Конечно, хотелось бы». Какие прогнозы делает Екатерина Карстен на выступление белорусов на Олимпиаде в Токио?

26 февраля 2021 16:50
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Новости Беларуси. В НОК 26 февраля провели олимпийское собрание. Участие принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Один из важных блоков во время встречи – предстоящая Олимпиада в Токио. До нее осталось буквально полгода. Главная задача на ближайшие месяцы – продолжать формировать боеспособный спортивный «десант».

«Конечно, хотелось бы». Какие прогнозы делает Екатерина Карстен на выступление белорусов на Олимпиаде в Токио?-1

Все, что необходимо для достойных выступлений спортсменов, создано – отметил Президент. А если чего-то не хватает, то этот вопрос вполне решаем.

Екатерина Карстен – наша легендарная чемпионка, не так давно вошла в состав Белорусской федерации гребли. На выступление белорусов в традиционно успешном для нас виде спорта в Токио делает очень осторожные прогнозы.

«Конечно, хотелось бы». Какие прогнозы делает Екатерина Карстен на выступление белорусов на Олимпиаде в Токио?-4

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле:
Конечно, хотелось бы, но, наверное, навряд ли. Сейчас и перерыв этот был – два года. Я надеюсь, что будут.

Молодежь – вроде бы еще по юниорам есть спортсмены. Заканчивают школу, поступление, и родители больше отдают предпочтение, чтобы они учились, а не спортом занимались. 

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# Государственная политика в области спорта # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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