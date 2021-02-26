«Конечно, хотелось бы». Какие прогнозы делает Екатерина Карстен на выступление белорусов на Олимпиаде в Токио?

Один из важных блоков во время встречи – предстоящая Олимпиада в Токио. До нее осталось буквально полгода. Главная задача на ближайшие месяцы – продолжать формировать боеспособный спортивный «десант».

Новости Беларуси. В НОК 26 февраля провели олимпийское собрание. Участие принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, что необходимо для достойных выступлений спортсменов, создано – отметил Президент. А если чего-то не хватает, то этот вопрос вполне решаем.

Екатерина Карстен – наша легендарная чемпионка, не так давно вошла в состав Белорусской федерации гребли. На выступление белорусов в традиционно успешном для нас виде спорта в Токио делает очень осторожные прогнозы.