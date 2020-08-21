Лукашенко о Тихановской: Я её вывез. Она нормальная женщина, но её кинули на пепелище

Новости Беларуси. 21 августа Александр Лукашенко посетил агрокомбинат «Дзержинский». Сразу после этого глава государства пообщался c его работниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Мы должны назло врагам всё посеять вовремя»
Предприятие работает стабильно, у людей достойная зарплата. Рядовые белорусы интересуются: а не потеряют ли они это в ближайшее время? Политическая борьба накаляется. Своим недоумением жители столичного пригорода поделились с Президентом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Координационный совет – это красивое название. За границей, по-моему, пять уже правительств в изгнании. Основного кандидата, как ее называют, Светлану – она в Литву. Я ее вывез. Я просто не хочу даже рассказывать, как это было. По ее просьбе, молила, просила, потому что ее просто могли пристрелить здесь. И уже группы ходили. Я ее уже охранял последние сутки.
«Ради бога, вывезти меня к деткам в Литву». Она нормальная женщина, она любит своих детей. Я это все понимаю. Но ее кинули на пепелище, и она на этих головешках сегодня топчется.
Вывез. Опутали, окутали, Министерство иностранных дел, спецслужбы… Она уже начала делать заявления. Вот еще один центр. Не хочу их просто перечислять: от Америки до Варшавы.
И здесь увидели, что пошли эти демонстрации – всё: власть рухнула, черная сотня, их уже целая сотня. У нас в правительстве 20 министерств, по 5 человек на место. А как поделить? И они начали сегодня эту дележку, не могут договориться.
По Конституции (вчера генеральный прокурор правильно квалифицировал) у нас это квалифицируется по законам, по Конституции. Они все там не глупые. Много там бывших, много настоящих там и так далее, которые хотят прорваться к власти. Они же понимают, что это незаконно. Поэтому возбуждено уголовное дело, и мы их сейчас будем допрашивать, каждого по очереди.
Можно было бы это не замечать, на тормозах спустить, но они же пакостят.