Президент Беларуси – Ольге Власовой: «Была бы катастрофа, если бы ты куда-то сбежала»

Новости Беларуси. «Мы туда едем сражаться». 26 февраля в Национальном олимпийском комитете обсудили подготовку наших спортсменов к мировым стартам четырехлетия и избрали руководство НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла с участием главы государства.

Вот ты улыбаешься. Не сделали этот центр, может быть, батута?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Еще раз подчеркиваю: наши люди небогаты. И не проблема. Они видят, что мы тратимся на спорт. И тот, кто показывал результат – я всегда выполнял свои обещания.

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:

Если бы мы не построили этот центр, мы бы не смогли к этой Олимпиаде готовиться. Нам не хватало потолков. Спортсмены ударялись ногами прямо в потолок и падали торпедой вниз.

Александр Лукашенко:

Не в этом проблема. Мы бы тебе потолки нашли. Была бы катастрофа, если бы ты куда-то сбежала.

Ольга Власова:

Нет, я бы никуда не сбежала, я патриот своей страны. В том-то и трудность, что фанатов очень мало. Тренеры как-то ведут себя немножко неправильно. То есть приходя на работу, они не отдаются полностью. Они высиживают свое время и уходят домой.