Прямой эфир

Президент Беларуси – Ольге Власовой: «Была бы катастрофа, если бы ты куда-то сбежала»

26 февраля 2021 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Мы туда едем сражаться». 26 февраля в Национальном олимпийском комитете обсудили подготовку наших спортсменов к мировым стартам четырехлетия и избрали руководство НОК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла с участием главы государства.  

Президент Беларуси – Ольге Власовой: «Была бы катастрофа, если бы ты куда-то сбежала»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Еще раз подчеркиваю: наши люди небогаты. И не проблема. Они видят, что мы тратимся на спорт. И тот, кто показывал результат – я всегда выполнял свои обещания.

Вот ты улыбаешься. Не сделали этот центр, может быть, батута?

Президент Беларуси – Ольге Власовой: «Была бы катастрофа, если бы ты куда-то сбежала»-4

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:
Если бы мы не построили этот центр, мы бы не смогли к этой Олимпиаде готовиться. Нам не хватало потолков. Спортсмены ударялись ногами прямо в потолок и падали торпедой вниз.

Александр Лукашенко:
Не в этом проблема. Мы бы тебе потолки нашли. Была бы катастрофа, если бы ты куда-то сбежала.

Ольга Власова:
Нет, я бы никуда не сбежала, я патриот своей страны. В том-то и трудность, что фанатов очень мало. Тренеры как-то ведут себя немножко неправильно. То есть приходя на работу, они не отдаются полностью. Они высиживают свое время и уходят домой.

Президент Беларуси – Ольге Власовой: «Была бы катастрофа, если бы ты куда-то сбежала»-7

Читайте также:

Александр Лукашенко: Цилинская в грудь била – сделаю всё, только велотрек постройте

Александр Лукашенко: «Ни один мой ребёнок Президентом в Беларуси не будет после меня»

«Конечно, хотелось бы». Какие прогнозы делает Екатерина Карстен на выступление белорусов на Олимпиаде в Токио?

# Олимпиада 2020 # Александр Лукашенко # Ольга Власова # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Цилинская в грудь била – сделаю всё, только велотрек постройте
26 февраля 2021 19:06

Александр Лукашенко: Цилинская в грудь била – сделаю всё, только велотрек постройте

«Я не буду отвечать на этот вопрос». О чём спросил Александр Лукашенко у Ирины Лепарской?
26 февраля 2021 18:21

«Я не буду отвечать на этот вопрос». О чём спросил Александр Лукашенко у Ирины Лепарской?

Александр Лукашенко: «Я не планировал избираться на очередной срок руководителем олимпийского комитета»
26 февраля 2021 17:57

Александр Лукашенко: «Я не планировал избираться на очередной срок руководителем олимпийского комитета»